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İBB Eğitim Şube Müdürü Hasan Karaman, Kadıköy Belediye Başkanlığına aday adayı oldu

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İBB Eğitim Şube Müdürü Hasan Karaman, Kadıköy Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu duyurdu. Karaman, projeleri hakkında konuşarak Kadıköy'ü daha iyiye taşıyacağına inandığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eğitim Şube Müdürü Hasan Karaman Cumhuriyet Halk Parti'sinden (CHP) Kadıköy Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu duyurdu. Karaman, "Bir eğitimci, bireyin var olan güzel özelliklerini nasıl ön plana çıkartıp, şekillendiriyorsa; ben de eğitimci olarak Kadıköy'ün var olan güzel doğal özelliklerini bozmadan Kadıköy'ü daha iyiye ve daha yukarıya taşıyacağıma inanıyorum. Kadıköy'e dokunduğumda gerçekten sanatın ve kültürün kalbi olacak, Kadıköy yeniden doğacak" dedi.

CHP'den Kadıköy Belediye Başkanlığına aday adayı olan Hasan Karaman projelerini anlattı. İBB Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapmış ve asıl mesleği eğitimci olan Karaman, 1990 yılından beri Kadıköylü olduğunu ifade ederek "Kadıköy ile ilgili çok başarılı ve önemli çalışmalarım var. Kadıköy'ün insanı başta olmak üzere o bölgeye önemli ve kalıcı değerler katacağıma inanıyorum. Altyapısından tutun, sokaklarından, caddelerinden, yeşil alanından ve kentsel dönüşüme kadar farklı birçok alanda birikimlerim var. Kadıköy'de kentsel dönüşüm dediğimiz ada bazında yeşile duyarlı alanların geliştirilmesi gerekiyor. Kadıköy'de yeniden yeşile duyarlı ve sürdürülebilir mahalleler oluşturulmalı. Güçlendirilmiş yapılar yapılmalı, kentsel dönüşüm yeniden ele alınarak daha akılcı ve ortak projeler ile ilerlemeli" diye konuştu.

"İBB'DE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ YÖNETTİM"

Öğretmenlik hayatı boyunca İstanbul'un değişik bölgelerinde müdür ve müdür yardımcılığı olarak 16 yıl boyunca görev yaptığını söyleyen Karaman, "2006-2010 arasında Kadıköy Ortaöğretim projelerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüm. Bu bir Avrupa projesiydi, bu projenin 4 yıl boyunca koordinatörlüğünü üstlendim, çocukların daha iyi eğitim alması, ailelerin çocuklarını güvenle okula göndermesi gibi alanlarda okulların, okul gelişim yönetim ekipleri oluşturup bu alanda hizmet üretmelerini sağladım. 2019 yılında İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun büyük şehri kazanmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yatay geçişle İBB'ye geldim. Burada önce İnsan Kaynakları Müdürlüğü daha sonra da aday adayı olup istifa edeceğim sürece kadar İBB'de Eğitim Şube Müdürlüğü'nü yönettim. Eğitim Şube Müdürlüğü süreci boyunca yaklaşık 92 bin kişiye mesleki ve kişisel gelişim alanlarda eğitimler sunarak, deneyim ve tecrübelerimde, başarılı girişimler ile halkımıza fayda sağladım" dedi.

"MESLEKİ EĞİTİM KURUMU AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Teknoloji ve inovasyon merkezleri kuracaklarını söyleyen Karaman, "Gençleri kafelerden uzaklaştırıp inovasyon ve teknoloji merkezlerine yöneltmek ve birey olarak alt yapısı sağlam oluşumların içinde olmalarını sağlamamız gerekiyor. Kadıköy'ün sınırları içerisinde 3 devlet, 4 tane ise özel üniversite kampüsleri bulunuyor. Bu üniversitelerle iş birliğine giderek yeni projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.  Bunun yanında kadın ve genç istihdamını sağlamak için mesleki eğitim kurumu açmayı, gençlerin elde ettikleri projelere maddi olarak destek sağlamayı, kadınlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin üretime katılmasına destek olacağız" dedi.

"OTOPARK SORUNUNU ADA BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜMLE ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ"

Projelerinden bahseden Karaman, "Öte yandan Kadıköy'de 7 gün 24 saat hizmet verecek bir hayvan hastanesi düşüncemiz mevcut. Yaşlılarımız için de yaşlı bakım üniteleri kuracağız, Kadıköy nüfusunun yüzde 60'ı yaşlı, bunun için evde bakım hizmetlerini geliştireceğiz ve yaşlılarımızın yaşıtlarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri rehabilitasyon merkezleri oluşturacağız. Çalışan ailelerimizin evlatları için geliştireceğimiz kreş ve yuvalarda konfor alanları sağlayarak, mutlu çocuklar, mutlu aileler mottomuzu hayata geçireceğiz, Kadıköy'de en büyük sorun olan otopark sorununu ada bazlı kentsel dönüşümle çözüme kavuşturacağız, aynı zamanda sıfır atık caddeler oluşturacağız" diye konuştu.

"KADIKÖY'Ü DAHA İYİYE VE DAHA YUKARIYA TAŞIYACAĞIMA İNANIYORUM"

Karaman, "Bir eğitimci, bireyin var olan güzel özelliklerini bozmadan nasıl şekillendiriyorsa ben de eğitimci olarak Kadıköy'ün var olan güzel özelliklerini bozmadan, bir fidan gibi davranıp Kadıköy'ü daha iyiye ve daha yukarıya taşıyacağıma inanıyorum ve bu konuda tüm gayretimle hizmet ve çalışmalarımı yürüteceğim" dedi.

"ŞEFFAF VE ADİL BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜME KAVUŞACAK"

Belediyeyi yönetim şeklini anlatan Karaman, "Her mahalle mutlaka bir meclis üyesiyle mutlak temsiliyet sağlayacak. Kadıköy meclisinde mutlaka her mahalle muhtarının görüşleri ve dile getirdiği sorunlar şeffaf ve adil bir şekilde çözüme kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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