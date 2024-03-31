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Oyunu Kağıthane'de kullanan İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart'ta güneş doğacak

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oyunu eşi ve oğluyla birlikte İstanbul Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda kullandı.

SANDIK GÖREVLİLERİYLE TEK TEK TOKALAŞTI

Alkışlar eşliğinde karşılanan ve sevgi gösterisinde bulunulan Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. 1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Oyunu Kağıthane'de kullanan İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart'ta güneş doğacak

"ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı. Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.

Oyunu Kağıthane'de kullanan İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart'ta güneş doğacak

MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, "31 Mart'ta güneş doğacak. Bugün bütün İstanbullularla bu bayramı inşallah kutlayacağız. İl Başkanlığımızda süreci takip edeceğiz. Bütün sandıklarımızı ve süreci ekip arkadaşlarımızla takip edeceğiz. Halkımıza, teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza, sayın cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise aziz milletimize ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Murat Kurum İstanbul Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (4)

Doğrucu:

Koyunlar buna inanır bak :) 25 yilda 1 dolar 1 tlden 40 tl oldu. Yaparsa sizin gibi çobanlar yapar koyunlarda bakar

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Abdullah KARAMAN:

gümbür gümbür 5. Murat geliyor

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Carsambali:

Cok kaliteli ve caliskan biri oldugundan hic suphe yok..Polemik ve siyaset yapmayi bilemedigin icin ve ayrica Akp guc kaybetsin ne olursa olsun dedikleri icin bence kazanamadin..Eko yu gorcez bakalim istanbul'u depreme nasil hazirlayacak..

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Lütfi Erdonmez:

Göreceğiz güneş nasıl doğacak

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