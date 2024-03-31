Oyunu Kağıthane'de kullanan İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart'ta güneş doğacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oyunu eşi ve oğluyla birlikte İstanbul Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda kullandı.

SANDIK GÖREVLİLERİYLE TEK TEK TOKALAŞTI

Alkışlar eşliğinde karşılanan ve sevgi gösterisinde bulunulan Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. 1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

"ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı. Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.

MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, "31 Mart'ta güneş doğacak. Bugün bütün İstanbullularla bu bayramı inşallah kutlayacağız. İl Başkanlığımızda süreci takip edeceğiz. Bütün sandıklarımızı ve süreci ekip arkadaşlarımızla takip edeceğiz. Halkımıza, teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza, sayın cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise aziz milletimize ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.