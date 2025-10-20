Hüseyin Yayman'dan CHP'li Mahir Başarır'ın sözlerine sert tepki

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "Biz kazanacağız, hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem, yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi" sözlerine sert tepki gösterdi.

"MİLLETİMİZ SİZİN NE MAL OLDUĞUNUZU BİLİYOR"

Başarır'ın sözlerini "siyasetin seviyesini düşüren bir nefret dili" olarak nitelendiren Yayman, yaptığı açıklamada "CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ne söylemek istediği belli; kelime oyunu yapabilecek bir ince zekâya sahip değil. Kullandığı hadsiz ve küstah ifadeler, siyasetin seviyesini düşüren bir nefret dilinin son örneğidir. Şaibeli kurultay sonucunda iş başına gelen siyasi hükümsüzlerin Türk siyasetine dair söyleyeceklerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Yirmi yılı aşkın süredir her seçimde milletten gereken cevabı alanlar, hâlâ aynı kin, aynı nefret, aynı hazımsızlıkla hareket ediyor. CHP tam 75 yıldır tek başına iktidar olamıyor. Çünkü milletimiz sizin ne mal olduğunuzu çok iyi biliyor" dedi.

"ÇOK AÇIK BİR DÜŞMANLIK ANLAYIŞINI SAVUNUYOR"

Sözlerinin devamında "Demokrasiyi hazmedemeyen, milletin tercihini kabullenemeyen bu anlayış; fikir üretmek yerine hakaret üretmeyi siyaset zannediyor" diyen Yayman, "Nezaket, edep, şeref, siyasi ahlak… Bunlar muhalefetin sözlüğünden silinmiş durumda. CHP demokratik muhalefet değil; çok açık bir düşmanlık anlayışını savunuyor" ifadelerine yer verdi.

"CHP KAYBEDECEK, MİLLETİMİZ KAZANACAK"

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vurgusu yapan Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimiz, kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıkmayı da, had bilmezlere sandıkta en güçlü cevabı vermeyi de çok iyi bilir. Türkiye siyasetinin onuru, söylemin vakarında, hizmetin samimiyetindedir. Biz bu ülke için eser üretmeye, millete hizmet etmeye, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz. Kuduranlar, iftira atanlar, namussuzlar değil; milletine sevdalı, devletine sadık olanlar kazanacak. CHP kaybedecek, milletimiz kazanacak."

İşte Yayman'ın o paylaşımı;