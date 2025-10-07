Eski AK Parti Milletvekili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Tutuklandı
AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı.
Ak Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin Kocabıyık çıkarıldığı mahkemece 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde Ankara'daki evinde gözaltına alınan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savunması Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan Kocabıyık, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.