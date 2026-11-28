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Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ADNOC şirketine ait petrol tankerine geçen hafta Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen saldırının ardından kaybolan Ürdünlü denizci Muhammed Hüsameddin el-Uteybi'nin naaşının bulunmasının ardından ülkeye getirildiğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın müsteşarı Dayfullah el-Fayiz ile BAE'nin Amman Büyükelçisi Sultan Muhammed eş-Şamsi denizcinin cenazesini ve ailesini karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad el-Mecali, BAE makamlarına cenazenin ülkeye getirilmesi için sağladıkları kolaylıklar ile bakanlıkla ve Ürdün'ün Abu Dabi Büyükelçiliğiyle işbirlikleri için teşekkür etti.

Mecali, denizcinin ailesine bir kez daha başsağlığı ve taziyelerini iletti.

BAE'nin ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerin 17 Kasım'da Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırıya uğradığı bildirilmişti.

Saldırıda mürettebattan 11 kişinin yaralandığı, bir kişinin ise kaybolduğu açıklanmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 26 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ADNOC şirketine ait petrol tankerine geçen hafta Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen saldırının ardından kaybolan Ürdünlü denizci Muhammed Hüsameddin el-Uteybi'nin naaşına ulaşıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA