Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler Tomarza İlçesini ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Milletvekili Ayşe Böhürler ve İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Tomarza İlçesini ziyaret etti. Milletvekili Akar ve Böhürler; Ak Parti İlçe binası girişinde; Belediye Başkanı Davut Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin ve parti teşkilatı tarafından karşılandı. İlçe binasında toplantı gerçekleştiren Akar ve Böhürler; seçim süreci ve sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduktan sonra ilçeden ayrıldı.