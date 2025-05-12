Hulusi Akar: Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararı ile Zaman ve Kaynak Kazanacağız

Terör Örgütü PKK tarafından fesih kararının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ; "İnşallah sulh ile sükun ile vatanımız ve milletimiz bir kez daha karşılaşacak. Böylece çok ciddi şekilde zaman kazanacağız, kaynak kazanacağız, en önemlisi de gençlerimizin, evlatlarımızın canını kazanacağız" dedi.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararının açıklanmasının ardından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 40 yılı aşkın bir süredir milletin başına bela olan terörden Türkiye'yi kurtaracaklarını kaydederek; "Terörsüz Türkiye ile alakalı bu sabah bir açıklama oldu. Allah'ın izniyle gün bugün, an bu an. İnşallah 40 yılı aşkın bir süredir asil milletimizin başına bela olan bu musibetten asil milletimizi kurtardık, kurtaracağız. Bunda Cumhurbaşkanımız son derece kararlı, Devlet Bahçeli son derece kararlı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı bir bütün halinde diğer vatanını ve milletini sevenlerle beraber omuz omuza, el ele vermek suretiyle bu beladan hep beraber kurtulacağız. Bundan şüpheniz olmasın" dedi.

"Yargı, idare, mülkiye dahil herkes bu konuda görevini biliyor"

Doğu ve Güneydoğu'da büyük bir hamle yapılacağını da sözlerine ekleyen Akar; "Burada insanların aklına şu geliyor; 'nasıl oldu bu iş'? Nasıl olduğu vesaire yok; devlet iradesini koydu dedi ki 'çık konuş'. Ne diyeceksin; 'Örgütü feshet, silahları bırak'. Çıktı ve konuştu; 'Örgütü feshet, silahları bırak'. Örgüt fesih oldu, silahlar bırakılıyor. Program dahilinde bu silahların da elden çıkarılmasıyla birlikte yargı, idare, mülkiye dahil herkes bu konuda görevini biliyor. Buna göre çalışmalar yapılacak. İnşallah sulh ile sükun ile vatanımız ve milletimiz bir kez daha karşılaşacak. Böylece çok ciddi şekilde zaman kazanacağız, kaynak kazanacağız, en önemlisi de gençlerimizin, evlatlarımızın canını kazanacağız. Bu şekliyle turizmdir, sanayidir, ticarettir, tarımdır, hayvancılıktır ne varsa bunların hepsi büyük bir hamleyle Doğu ve Güneydoğu'da ortaya çıkmak suretiyle bir tarafta Türkiye'mizin bekası diğer tarafta Allah'ın izniyle 86 milyon vatandaşımızın dini, mezhep ayrımı yapmaksızın bir ve beraberiz. Hep birlikte inşallah çok daha rahat çok daha müreffeh bir şekilde yaşama imkanı bulacağız. Amacımız ve gayretimiz budur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ