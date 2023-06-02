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Tüm gözler onların üzerindeydi! HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, TBMM'de milletvekili yemin metnini okudu

Politika Haberleri

AK Parti listesinden milletvekili adayı olan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, TBMM'de milletvekili yeminini okudu. Seçim sürecinde HÜDA PAR vekillerinin yemin metnini okumayacağı iddia edilmiş, parti kaynakları bu söylemleri reddetmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. Devlet Bahçeli ile başlayan yemin töreni, diğer vekillerin tek tek kürsüye çıkması ile devam ediyor.

Seçime AK Parti listesinden giren HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da kürsüye çıkıp yemin metnini okudu.

Tüm gözler onların üzerindeydi! HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, TBMM'de milletvekili yemin metnini okudu

Seçim sürecinde HÜDA PAR vekillerinin yemin metnini okumayacağı iddia edilmiş, parti kaynakları bu söylemleri reddetmişti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da geçtiğimiz günlerde TBMM'de yapılacak milletvekili yemin töreniyle ilgili, "Milletvekili yeminini elbette okuyacağız. Herhangi bir ekleme veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok, böyle bir şey mümkün de değil. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için buraya geldik, şov yapmaya gelmedik" demişti.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

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Yorumlar (2)

Arda Yıldız:

Onlar Yemini Okudu Ma Hdpliler İstiklal Marşını Okumadı.

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Hüseyin Gezer:

Arkadaşlar bu edilen yemin CHP'nin yalanını ortaya çıkarıyor. yine CHP yine bir başka yalan

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