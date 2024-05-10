HÜDA PAR Milletvekili: Eğitim Sistemi Şiddeti Üretiyor

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, öğretmenlere karşı şiddetin temel sebebinin eğitim sistemi olduğunu belirterek, "Eğitim sistemimiz eğitmiyor ve şiddet üretiyor." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim'den beri Gazze'de soykırım gerçekleştiren siyonist rejimin, Refah Sınır Kapısı'nın olduğu bölgeyi işgal ettiğini, insani yardımların geçişinin tamamen durdurulduğunu söyledi.

Bölgedeki aşevleri ve hastanelerin de hizmet veremediğini vurgulayan Demir, "İnsanlık gözlerimizin önünde can çekişerek ölüyor." diye konuştu.

Devletler harekete geçmediği sürece İsrail'in katliamlarına devam edeceğini dile getiren Demir, "Siyonist işgal rejimine karşı ortak ambargo ve yaptırım kararları alınmalı, askeri seçenekler masaya yatırılmalıdır. İnanıyoruz ki birkaç ülkenin bile bu konuda bir araya gelerek ortak bir tavır ortaya koyması, siyonistlere geri adım attıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahzade Demir, 2023'te 23 bin 670 öğretmenin emekliye ayrıldığını, 2024 yılında da buna yakın sayıda öğretmenin emekli olmasının beklendiğini hatırlatarak, atama yapılacağı açıklanan 20 bin kişilik kadronun yetersiz olacağını aktardı. Sayının revize edilmesini isteyen Demir, mülakatların da kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Öğretmenlere karşı şiddetin temel sebebinin "eğitim sistemi" olduğunu belirten Demir, "Eğitim sistemimiz eğitmiyor ve şiddet üretiyor." ifadesini kullandı.

Demir, öğretmenlerin güvenliğini sağlayacak yasal düzenlemelerin acilen çıkarılmasının yanı sıra, 12 yıllık zorunlu eğitimden vazgeçilmesi ve ahlaki davranış dersleri konulması gerektiğini dile getirdi.