HÜDA PAR'lı Dinç, İsrail'in çıkardığı idam yasasını kınadı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasasına tepki gösterdi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in idam cezası yasasını eleştirdi.

Kudüs davasının sadece Filistinlilerin davası olmadığını vurgulayan Dinç, bu davaya sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirtti. Dinç, idam cezasıyla Kudüs Davası'nın sona ermeyeceğini, bu umuda hiç kimsenin kapılmaması gerektiğini söyledi.

Filistin'in, Kudüs'ün neferleri olduklarını belirten Dinç, soykırım suçlularının insanlık ve tarih önünde hesap vereceğini dile getirdi.

ABD ile İsrail'in İran arasındaki savaşa da değinen Dinç, ABD'nin bölgedeki varlığının istikrarsızlık anlamı taşıdığına dikkati çekti.

Bölge ülkeleri arasında savunma hattı oluşturulmasını öneren Dinç, "İşgalci İsrail ve ABD'nin tutumları karşısında bölge ülkeleri kendi yol haritalarını çizmelidir." dedi.

Sosyal medyanın gençleri olumsuz etkilediğine işaret eden Dinç, "fenomenlik" adı altında sunulan hayat tarzının gençleri kimliksizleştirdiğini söyledi.

Sosyal medyaya kimlik numarasıyla girilmesine yönelik düzenleme yapıldığını hatırlatan Dinç, bu düzenlemenin sahte hesaplar üzerinden yapılan manipülasyonların önüne geçeceğini belirtti.

Kimlik numarası zorunluluğunun zararlı içeriklerin yayılmasını da engelleyeceğini ifade eden Dinç, "Gençlerimizi sanal alem değil, ailesi beğenmelidir. Dijital kimliğe karşı gerçek kimlik oluşturma adına görev ve sorumluluklar vardır. Hem eğitim sistemimizde, hem aile içi eğitimde gençleri koruyacak mekanizma geliştirilmelidir." diye konuştu.