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Neymar'dan acı veda

Neymar'dan acı veda
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya, Norveç'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Neymar, Brezilya'nın elenmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Brezilyalı yıldızın bu maçın ardından milli takım kariyerini sonlandırmasını bekleniyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda futbol dünyasını sarsan bir sürpriz yaşandı. 

BREZİLYA'DAN ERKEN VEDA

Turnuvanın mutlak favorilerinden Brezilya, Norveç karşısında aldığı 2-0'lık şok mağlubiyetle kupaya erken veda etti. Dev turnuvada umduğunu bulamayan Sambacılar, bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir yıkım yaşadı.

NEYMAR SAHANIN ORTASINDA YIKILDI

Elenmenin de etkisiyle maçın ardından sahanın ortasında gözyaşlarına boğulan dünyaca ünlü yıldız Neymar, hüngür hüngür ağlayarak üzüntüsünü yaşadı. Kariyerinin son Dünya Kupası'nı oynayan 34 yaşındaki efsane oyuncunun, bu dramatik yenilginin ardından milli takım kariyerini noktalayacağına kesin gözüyle bakılıyor. 

İşte o anlar:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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