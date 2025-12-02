Haberler

HÜDA PAR'lı Dinç, sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik taleplerde bulundu

Güncelleme:
Mersin Milletvekili Faruk Dinç, sosyal medya ve oyun platformlarındaki riskli içeriklere hızlı müdahale mekanizmalarının kurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Gazze'deki mevcut insani duruma dikkat çekerek, acil yardımların sağlanması gerektiğini ifade etti.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Sosyal medya ve oyun platformlarındaki riskli içerikler için hızlı müdahale mekanizmaları kurulmalı, yaş sınırlaması ve kimlik doğrulama kontrolleri sıkılaştırılmalıdır." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gelişen dijital çağda gençlerin siber tuzaklara karşı korunması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya ve yapay zeka kullanımıyla birlikte siber tuzak ve zorbalığın da arttığına işaret eden Dinç, bu konuda devlete ve ailelere sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Dinç, anne ve babalara çocuklarıyla güçlü iletişim kurmasını, onları yargılamadan takip etmesini ve güvenli sanal ortamlar sağlamasını tavsiye etti.

Okulların dijital rehberlik kapasitesinin güçlendirilmesini isteyen Dinç, siber suçlara karşı alınabilecek önlemler konusunda periyodik eğitimler verilmesi gerektiğini vurguladı. Dinç, "Sosyal medya ve oyun platformlarındaki riskli içerikler için hızlı müdahale mekanizmaları kurulmalı, yaş sınırlaması ve kimlik doğrulama kontrolleri sıkılaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Gazze'de soykırımın devam ettiğini belirten Dinç, İsrail'in kadın, çocuk, sivil demeden insanları hem katlettiğini hem de insani yardımların ulaşmasını engellediğini hatırlattı.

Dinç, Gazzelilerin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Yaklaşan kış şartları için prefabrik evler dahil kapsamlı insani yardım girişi derhal sağlanmalı, ihlaller karşısında caydırıcı yaptırımlar hayata geçirilmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
