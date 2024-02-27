HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayacağız

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'de Refah Sınır Kapısı'na hapsedilen Filistinlilerin açlığa mahkum edildiğini belirterek, "Biz bu soykırıma karşı sessiz ve duyarsız kalmayacağız." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asıl gündemlerinin Gazze'de yaşanan soykırım ve insanlık dramı olduğunu belirtti.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Dinç, Refah Sınır Kapısı'na sıkıştırılan Gazzelilerin açlığa mahkum edildiğini kaydetti. Açlıktan hayatını kaybeden bir genç kızın fotoğrafını da gösteren Dinç, "Bu fotoğraf tüm İslam ümmetinin, tüm insanlığın, tüm dünyanın utanç vesikasıdır. Bu da tarihe böyle geçsin. Biz bu soykırıma karşı sessiz ve duyarsız kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan Dinç, şehrin sorunlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Batıda İstanbul'un konumu neyse doğuda Diyarbakır'ın konumu öyledir" diyen Dinç, Diyarbakır'ın sadece karpuz ve ciğer şehri olmadığını, kadim bir şehir olduğunu aktardı.

Diyarbakır'daki sağlık, ulaşım, temizlik ve altyapı sorunlarını da örnekler vererek anlatan Dinç, "Halen Diyarbakır'da bir tramvay yok. Bu konuda halk ciddi mağduriyetler yaşıyor. Bu konuda da memleketimiz sahipsizdir. Biz bu memlekete sahip çıkmak için kolları sıvadık. Diyarbakır'ın hak ettiği değeri bulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.