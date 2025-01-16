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HÜDA PAR Milletvekili Demir'den Gazze Açıklamaları

HÜDA PAR Milletvekili Demir'den Gazze Açıklamaları
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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'nin yeniden inşası için bölge ülkelerinin seferberlik ilan etmesi gerektiğini belirtti ve insani yardımların denetim altında yapılması gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, " Gazze'nin yeniden inşası için tüm bölge seferberlik ilan etmelidir. Bölgeye insani yardım ve tıbbi malzeme girişi arabulucular tarafından denetlenmeli ve terör rejiminin engelleme çabalarına fırsat verilmemelidir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de sağlanan ateşkesi değerlendirdi.

Filistinlilerin sergilediği direnişle İsrail'in hedeflerine ulaşmasına engel olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

" Gazze'nin yeniden inşası için tüm bölge seferberlik ilan etmelidir. Bölgeye insani yardım ve tıbbi malzeme girişi arabulucular tarafından denetlenmeli ve terör rejiminin engelleme çabalarına fırsat verilmemelidir. Terör rejiminin, ateşkes sürecinde Gazze'deki faaliyetleri, uluslararası bir gözlem tarafından denetlenmeli ve bu tür ihlallere tevessül etmesi engellenmelidir."

Filistin'e uluslararası alanda sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Demir, "Yaklaşık 1,5 yıldır açlığa, susuzluğa ve tüm kayıplara rağmen bu işgalci sürüsüne boyun eğmeyen Gazze halkı ve tüm imkansızlıklara rağmen direnişe devam ederek Filistin halkının onurunu koruyan bütün Filistinli direniş gruplarının zaferini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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