HÜDA PAR'lı Demir, "12. Yargı Paketi"ni eleştirdi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "12. Yargı Paketi"ne ilişkin, "Toplumun uzun süredir çözüm beklediği temel sorunların çözümü bir kez daha ertelenmiştir." dedi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Meclis gündeminde bulunan "12. Yargı Paketi"nin bazı teknik düzenlemeler içermekle sınırlı kaldığını iddia eden Demir, "Toplumun uzun süredir çözüm beklediği temel sorunların çözümü bir kez daha ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Demir, süresiz nafaka meselesine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesinin önemli bir eksiklik olduğunu, aile yapısını ve çocukların üstün yararını doğrudan ilgilendiren "sözde cinsiyet değişikliği" adı altındaki cinsiyet iptali süreçlerinin sıkı şartlara bağlanmasına yönelik beklentilerin de karşılıksız kaldığını, tek ve adil bir infaz sistemine geçiş yönünde herhangi bir iradenin ortaya konulmadığını söyledi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin de değerlendirmeler bulunan Demir, NATO'nun kurulduğu günden bu yana küresel sömürgeciliğin ve işgal politikalarının silahlı gücü gibi hareket ettiğini belirtti.

Türkiye'ye yönelik en somut tehditlerin bizzat NATO çatısı altındaki sözde müttefiklerden ve onların koruyup kolladığı "üye olmayan en sadık müttefik" şeklinde adlandırılan Siyonist terör şebekesi İsrail'den geldiğini dile getiren Demir, "Türkiye, Batı merkezli bu yapıya enerji harcamayı artık bırakmalı, kendi güvenlik paradigmasını inşa etmelidir. Çözüm bölge gerçeklerine dayanan, coğrafyamızın ortak güvenliğini esas alan, dışa bağımlılığı reddeden güçlü bir bölgesel iş birliği mekanizmasına öncülük etmektir." değerlendirmesinde bulundu.