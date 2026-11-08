Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da Terörsüz Türkiye sürecine çözüm istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Şanlıurfa 5. Olağan İl Kongresi'nde Terörsüz Türkiye sürecinin bu kez başarıyla ve çözümle sonuçlandırılması gerektiğini söyledi. Tek listeyle gidilen kongrede Faruk Polat yeniden il başkanı seçildi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bizler, Malazgirt ve Çanakkale ruhunu yeniden kuşanırsak aşamayacağımız hiçbir engel, halledemeyeceğimiz hiçbir meselemiz, çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmayacaktır." dedi.

Yapıcıoğlu, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partilerini 2012 yılında kurduklarını hatırlatarak, dürüst siyaset ve adalet şiarıyla yola çıktıklarını söyledi.

Siyasetlerinin merkezine insanı aldıklarını ifade eden Yapıcıoğlu, hak ve adaletin tesis edilmesini önemsediklerini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç bu kez başarıyla ve çözümle sonuçlandırılmalı. Terör ve şiddet son bulup silah ortadan kalktığında inanıyorum ki Kürt meselesi de daha sakin bir ortamda, daha sağlıklı bir zeminde tartışılıp güzel bir şekilde çözüme kavuşturulabilecektir. Amacımız sadece silahların susması değil, kardeşlik hukukunun, zedelenen kardeşlik hukukunun adaletle yeniden tesis ve icra edilmesidir. Bizler Malazgirt ve Çanakkale ruhunu yeniden kuşanırsak aşamayacağımız hiçbir engel, halledemeyeceğimiz hiçbir meselemiz, çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmayacaktı."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösteren Yapıcıoğlu, "Müslümanlar olarak ihtilaflarımızı bir kenara bırakıp saflarımızı sıklaştırmalıyız. Birliğimizi pekiştirmeliyiz. Bu konuda özellikle İslam ülkelerinin yöneticilerine çok büyük bir mesuliyet düşmektedir." dedi.

Tek listeyle gidilen kongrede, HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Faruk Polat yeniden seçildi.

Kaynak: AA
İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü37

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manavgat'ta madde etkisindeki genç caddede tahrayla hayali düşmanlara saldırdı! Kendini de yaraladı

Hayali düşmanlara tahrayla saldırdı! Yaralanan kendisi oldu
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş11

Ekipler yetişmeseydi vatandaşa içireceklerdi! Hepsi çöpü boyladı
Ormanda yürürken karşısına çıktı! Boyu tam 40 santim

Ormanda yürürken karşısına çıktı! Boyu tam 40 santim
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı

Nursema döndü, Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişti!
Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 'Allah'ım adamı ezdi'

Otoyoldaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
Okul önünde böyle kavga ettiler! Arkasını dönünce başına kaskı indirdi

Kavgada yapılmayacak hareket! Hem de rakibi arkasını dönmüşken
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı

Osimhen yetmezmiş gibi! Galatasaray'a bir kötü haber daha