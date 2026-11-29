HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Güya Netanyahu ve Trump seçimleri kaybetse Gazze nefes alacaktı. Hem Amerika'da hem işgal altındaki topraklarda seçimler yapıldı. Her iki katil, her iki soytarı da kaybetti. Ancak Gazze'de soykırım, işgal ve abluka tüm acımasızlığıyla devam ediyor." dedi.

Yapıcıoğlu, Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen partisinin İzmir 5. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, siyaseti şahsi çıkar sağlama, servet biriktirme ve makam dağıtma aracı olarak görmediklerini söyledi.

Siyasetin millete hizmet etme, emanete sadakat gösterme ve adaleti ayakta tutma vazifesi olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, esnafın ve çiftçinin sorunlarını kürsülere taşıyan, somut çözüm önerileri üreten bir siyasi hareket olduklarını belirtti.

Gazze'de yüz binlerce insanın kış soğuğunda yaşam mücadelesi verdiğini, çocukların açlık, susuzluk, ilaç ve barınma yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Güya Netanyahu ve Trump seçimleri kaybetse Gazze nefes alacaktı. Hem Amerika'da hem işgal altındaki topraklarda seçimler yapıldı. Her iki katil, her iki soytarı da kaybetti. Ancak Gazze'de soykırım, işgal ve abluka tüm acımasızlığıyla devam ediyor. Siyonizm yalnızca kötülük yapmıyor. Siyonizmin kendisi bizatihi kötülüktür. Ve bütün insanlığa yönelmiş küresel bir tehdittir."

Yapıcıoğlu, siyonizmin bölge ve dünya barışını tehdit ettiğini dile getirdi.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreç ağır da olsa müspet yönde ilerlemeye devam ediyor. İnşallah sonuca ulaşır, 40 küsur yıllık o şiddet parantezi bütünüyle kapanır açılmamak üzere. Bize göre sorunun kalıcı çözüme kavuşmasının üç temel şartı var. Birincisi en küçük bir engelde geri vites yapmayan sağlam bir irade. İkincisi kınayıcıların kınamasından korkmadan doğru teşhis koyacak ve doğru çözümleri uygulayacak cesaret. Üçüncüsü 'memleket kazanacaksa ben kaybetmeye hazırım' diyecek bir samimiyet. Elbette ki silahların susması, terör ve şiddet sorununun sona ermesi tabiatıyla Kürt meselesinin de kendiliğinden çözülmüş olduğu anlamına gelmeyecektir. Ancak bunun için çok daha uygun bir zemin oluşturacak. Özünde bir hak ve hukuk meselesi olan Kürt meselesi de artık çözüme kavuşturulabilecektir inşallah."

Şu an en büyük musibetler arasında fon meselesi, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "O hazinede tüyü bitmemiş yetimin, bu memleket için emek sarf etmiş, ömrünü memlekete emek sarf etmekte geçiren beli bükülmüş ihtiyarların hakkı var. Hırsızın partisi yolsuzluğun ideolojisi olmaz. Hangi partiden veya hangi çevreden olursa olsun, hangi makamda bulunuyorsa bulunsun, milletin emanetine el uzatan hiç kimse korunup kollanmamalı. Hukukun önünde hak ettiği cezayı eksiksiz çekmeli" ifadelerini kullandı.

İş kazalarında yaşanan can kayıplarına da dikkati çeken Yapıcıoğlu, işçilerin canını, sağlığını ve çalışma şartlarını hiçe sayan durumları eleştirerek ilgili mercilerin denetim sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA