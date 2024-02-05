HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, iki konuya dikkat çekti: Bizim belediyelerimizde bunlar asla olmayacak

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mardin, Batman, Şırnak Belediye Başkan Adayları ve bazı ilçelerin belediye başkan adaylarını açıkladı. Programda bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, rüşvet ve yolsuzluk konularına dikkat çekerek "Bizim belediyelerimizde asla olmayacak" dedi.

"ALDIĞIMIZ BELEDİYELERE HADİSİ ŞERİF ASILACAK"

Yapıcıoğlu, yaptığı konuşmada "Bizim belediyelerimizde Allah'ın izniyle rüşvet ve yolsuzluk asla olmayacaktır. Bizim belediyelerimizde Allah'ın izniyle, hizmetler adil bir şekilde yapılacak. Bizim belediyelerimizde, hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacak. Adam kayırmacılık olmayacak, hizmetler ihtiyaca göre dağıtılacak. Aldığımız her belediyenin girişine 'rüşvet alan da, veren de melundur' Hadisi Şerifini asacağız inşallah. Biz Müslümanız. Allah'a ve ahiret gününe inanan insanlarız" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİN BİZE EMANET OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

"Bu dünya hayatının her şey olduğuna inanmıyoruz" diyen Yapıcıoğlu, "Bu dünya hayatı sona erdiğinde yok olup gideceğimize inanmıyoruz. Bu hayattan sonra bir hayatın varlığına inanıyoruz ve asıl hayatın öte tarafta olduğuna inanıyoruz. Burası imtihan meydanıdır. Burası çalışma, çabalama yeridir. Mükafat ve ücret öbür taraftadır. Biz öbür taraftaki ücrete, mükafata ve nimette talibiz. O yüzden bu dünya hayatının ve bu dünya hayatında sahip olup olabileceğimiz her şeyin bize emanet olduğuna inanıyoruz. İnancımızı birkaç kelimeyle ifade etmek gerekirse herhalde bunu ifade edecek kelimelerden bir tanesi de emanettir. Birisi tevhid, diğeri adalettir" şeklinde konuştu.

"MİLLETİN MALINI MİLLET İÇİN KULLANACAĞIZ"

Belediyeleri kazanmaları durumunda milletin parasını son kuruşuna kadar kendi malları gibi koruyacaklarını bbelirten Yapıcıoğlu, "Biz Allah'tan başkasının önünde eğilmedik, eğilmeyeceğiz. Biz Allah'ın mutlak emri olan adaleti gerçekleştirmek için gerekli şartları oluşturmak uğruna elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız ve bizim aleyhimizeymiş gibi göründüğünde bile adaletten milim şaşmayacağız. Biz o emanet bilinciyle, bu hayatın bize emanet olduğu bilinciyle, sahip olduğumuz imkanların bize emanet olduğu bilinciyle ve her şeyden önemlisi dağların, taşların yüklenmekten çekindiği o büyük emaneti yüklenen insanlar olarak Rabbimizin huzuruna ak bir yüzle çıkmak için eğer milletimiz 31 Mart günü şehirlerin idaresini, belediyelerin yönetimini emanet olarak bize tevdi ederse bu yönetimi adaletle gerçekleştirdiğimizi ve yine bize emanet edilen milletin malını son kuruşuna kadar, kendi malımızdan daha iyi koruyarak tamamını milletin hizmetinde ahdetmişiz. Kapısını çaldığımız, elini sıktığımız, gönlüne dokunduğumuz her vatandaşa şu cümleyi söyleyelim lütfen; emaneti ehline veriniz. Emaneti ehil olana veriniz. Malınızı güvendiğiniz insanlara teslim ediniz. Ediniz ki memleket huzur bulsun. Memleket güven bulsun" dedi.

Açıklanan belediye başkan adayları ise şöyle;

MARDİN

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-İSMAİL ÇEVİK

KIZILTEPE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-ABDULLAH KAVAN

MAZIDAĞI İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-ABDÜLAZİZ ÖNEN

SAVUR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-CEMAL ACAR

NUSAYBİN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-HALİL TALAYHAN

BATMAN

BATMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-SERKAN RAMANLI

KOZLUK İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-HASAN AŞKIN

BEŞİRİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI- OSMAN ORTAÇ

GERCÜŞ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-SÜLEYMAN SEYYİDOĞLU

HASANKEYF İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-ZEKİ ÇETİN

BEKİRHAN BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-İSMETULLAH AKSOY

BALPINAR BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-HÜSEYİN SÖĞÜT

KAYAPINAR BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-SAMİR ÖZHAN

ŞIRNAK

ŞIRNAK İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-MUSTAFA ÇİMEN

İDİL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-MEHMET ŞERİF AŞKIN

SİLOPİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-KÂMİL BAYAR

CİZRE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-TAHİR BİLİZ

DİYARBAKIR

KAYAPINAR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI- MEHMET DEMİR

SİLVAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-ADNAN BALYEN

ERGANİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-HASAN HAKSEVER

ÇERMİK İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-SEYFETTİN YİĞİT

ÇINAR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI- VEDAT TURGUT

BİTLİS

TATVAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI-NURULLAH KARTAL

SİİRT