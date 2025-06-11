HÜDA PAR'lı Dinç, Gazze'ye Yardım Gemisindeki Aktivistlerin Serbest Bırakılmasını Talep Etti

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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılmasını istedi. Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekerek uluslararası vicdanın harekete geçmesini vurguladı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek üzere yola çıktıktan sonra İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisindeki aktivistlerin serbest bırakılmasını istedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de 20 ayı aşkındır bir soykırım yaşandığını söyledi.

İsrail'in saldırılarına karşı artık uluslararası vicdanın harekete geçtiğini kaydeden Dinç, bu kapsamda Madleen gemisinin Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek üzere yola çıktığını anımsattı.

Geminin İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradığını hatırlatan Dinç, sebepsiz yere alıkonulan 12 aktivistten 4'ünün uluslararası baskı sonucu serbest bırakıldığını belirtti. Dinç, "Aslında bu durum, başta insanlık ve vatandaşı oldukları ülkeler için büyük bir utançtır. Bu hiçbir şekilde bu kabul edilemez. Bunlar dünyanın gözleri önünde bu insanlara zulmediyor. Uluslararası hukuku ayaklar altına almış, paspas yapmışlar. Bir an önce girişimlerde bulunularak bu 8 aktivist serbest bırakılmalıdır." dedi.

HÜDA PAR'lı Dinç, asıl abluka altına alınması gerekenin İsrail olduğunu vurgulayarak, "Çünkü insan lığın haysiyetini ayaklar altına alan terör şebekesi siyonist İsrail'dir." ifadesini kullandı.

Gazze'ye insani koridor açılmasını isteyen Dinç,"Buraya insani yardım ulaştırılmalı ve yardım filoları Gazze için harekete geçmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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