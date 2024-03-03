Üye Girişi
Haberler

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: '2024 seçimlerinde adaylarımızı çıkarttık, vatandaşlarımızın oylarına talibiz'

Güncelleme:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından dolayı seçime buruk girdiklerini belirterek, adaylarını tanıtmak için 81 ili gezdiklerini ve 2024 seçimlerinde vatandaşların oylarına talip olduklarını söyledi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "2024 seçimlerinde adaylarımızı çıkarttık, vatandaşlarımızın oylarına talibiz." dedi.

Isparta'da bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından dolayı seçime buruk girdiklerini, coşkulu seçim kampanyası yapmak istemediklerini söyledi.

Yapıcıoğlu, adaylarını tanıtmak için 81 ili gezdiklerini belirterek, "2024 seçimlerinde adaylarımızı çıkarttık, vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Seçim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün dünyada almış bir zulüm gidiyor, eğer bu zulmü durduramazsak bu zulüm Filistin ile sınırlı kalmayacak yavaş yavaş genişleyerek belki Allah korusun bizi de içine alacak, ateş gibi etrafı kasıp kavuracak." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'ın 2023 Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlerine girdiğini anımsatan Yapıcıoğlu, ilk defa parlamentoda temsil etme imkanı bulduklarını anlattı.

31 Mart'ta bir savaşa değil seçime gidileceğini dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm siyasi partilerin ve adayların kullandıkları kelimelere hassasiyetle dikkat etmeleri gerekiyor. Diğer siyasi partiler bizim rakiplerimizdir, hiçbirisi bizim düşmanımız değildir. Öyleyse kullanılacak dile de herkes dikkat etsin. Milleti, vatandaşı birbirine karşı kışkırtıcı üsluptan herkes imtina etsin. Kendi tabanını kontrol edebilmek için 3-5 oy artırabilmek için vatandaşı birbirine kışkırtan, karşı tarafı düşman gibi gösteren kişiler memlekete iyilik yapmıyor. Vatandaşa çağrımız bu kışkırtmalara gelmeyin."

Daha sonra Kaymakkapı Meydanı'nda Gazze Nöbet Çadırı'nı ziyaret eden Yapıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada ise Filistin'deki zulmün 7 Ekim'den beri devam ettiğini ve İsrail'in savaş suçu işlediğini hatırlatarak, bu zulmün bir an önce durması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yardım konvoylarının girmesine engel olduğunu, insanların aç ve susuz bırakılarak ölüme terk edildiğini belirten Yapıcıoğlu, "Yardım konvoylarını oradaki sivil insanları avlamak, katletmek için adeta bir yem olarak kullandılar. Yardım konvoyları içeri girerken orada toplanan insanların üzerine mermi yağdırdılar. Çiğnenmemiş hiç kırmızı çizgi, hiçbir ahlak ve hukuk kuralı bırakmadılar." diye konuştu.

Daha sonra Yapıcıoğlu, Bediüzzaman Said Nursi'nin evini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Politika

Zekeriya Yapıcıoğlu İsrail Gazze Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç? Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? GALATASARAY – BEŞİKTAŞ CANLI: Galatasaray – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş canlı yayın linki! Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Zaha maçta neden yok, sakat mı? Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı maçta neden yok, sakat mı? Atletico Madrid - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Betis maçı nereden izlenir? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir? GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki! Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir? Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kaç yaşında, nereli? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title