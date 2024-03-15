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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Doğru adaylarla kazanmak için yarışta varız

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bingöl'de partisinin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, doğru adaylarla kazanmak için yarışta olduklarını belirtti. Yapıcıoğlu, Gazze'deki zulme dikkat çekerek, seçim günü ve sonrasında da unutmayacaklarını söyledi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Allah'ın izniyle biz doğru adaylarla kazanmak için bu yarışta varız. Biz kimseye kazandırmak ya da kaybettirmek, başka bir partiye ya da başka bir adaya kazandırmak ya da kaybettirmek için bu yola çıkmadık." dedi.

Yapıcıoğlu, Bingöl'de Yenişehir Mahallesi'nde partisinin seçim bürosunun açılışında, seçim otobüsünden partililere hitap etti.

İnsan merkezli siyasetlerinde adaleti hedefe koyduklarını aktaran Yapıcıoğlu, bir numaralı gündemlerinin Gazze olduğunu, seçim günü, seçimden sonra, oylar sayılırken de olsa Gazze'yi unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını söyledi.

Her fırsatta oradaki zulme dikkat çekeceklerini kaydeden Yapıcıoğlu, Gazze'de kadın ve çocukların ölmeye devam ettiğini belirtti.

Yanlış belediye başkanı adaylarıyla kazanmaktansa doğru adaylarla kaybetmeyi tercih ettiklerini ifade eden Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan şu mana çıkmasın, biz kaybetmek için bu yarışa girdik. Hayır. Allah'ın izniyle biz doğru adaylarla kazanmak için bu yarışta varız. Biz kimseye kazandırmak ya da kaybettirmek, başka bir partiye ya da başka bir adaya kazandırmak ya da kaybettirmek için bu yola çıkmadık. Biz Bingöl'e kazandırmak istiyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan günü belki birileri şurada, burada sürpriz oldu, kimse beklemiyordu, HÜDA PAR kazanmış diyecek ama bu 1 Nisan şakası olmayacak. Allah'ın izniyle milletimizin teveccüh göstermesiyle Bingöl'ün kaderi değişecek."

Kaynak: AA / Politika

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