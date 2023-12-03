Üye Girişi
Haberler

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hiçbir karar çıkaramadı

Son Güncelleme:
Abone Ol

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı'nın 4'üncü olağan kongresine katılan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hiçbir karar çıkaramadığını belirtti.

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığı'nın 4'üncü olağan kongresine katılan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, "Dünyada barışı tesis edecek olan sözüm ona Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hiçbir karar çıkaramadı" dedi.

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı'nın 4'üncü olağan kongresi Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan kongrede HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı'nın faaliyetlerinin yer aldığı bir sinevizyon gösterisi yapıldı; ardından divan heyeti seçildi. Tek listeyle girilen seçimde HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı'na mevcut başkan Davut Şahin seçildi.

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HİÇBİR KARAR ÇIKARAMADI'

Kongrede konuşan Genel Başkan Yapıcıoğlu, küresel sistemin mevcut haliyle sürdürülemez olduğunu ifade eder:

"İnsan merkezli ve adaleti gerçekleştirme hedefli bir siyaset benimsedik. Dünya üzerinde pek çok toprak parçası işgal altında. Özellikle İslam coğrafyasında işgal edilen topraklarda zulüm çeşit çeşit. Her gün biraz daha artıyor. Kat kat zulümler yaşanıyor ama belki işgalden kurtulmuş olan ya da hürriyetine kavuşmuş olduğu düşünülen pek çok yerde de zihinler işgal altındadır. Son 50 gündür Gazze'de yaşananlar, orada 7 hafta boyunca devam edip, 1 hafta sustuktan sonra kaldığı yerden daha şiddetli bir şekilde başlayan katliama söylediklerimizin belki somut manada ne anlama geldiğini biraz daha iyi kavramışlardır. Mesela biz küresel sistemin, uluslararası sistemin mevcut haliyle sürdürülemez olduğunu parti programımıza yazdık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 15 üyesinin 5 tanesinin daimi üye olması ve bunların veto hakkının bulunması sistemi kilitlemektedir. Zalimlere karşı koymanın önünü tıkamaktadır. Sistemin kendisi adaletten uzak iken adil olmayan bir sistemin adaleti tesis etmesi beklenemez. Gazze'de katliam yaşanırken sözüm ona savaşları durdurmak, zulümleri engellemek, güç kullanarak sınırların değişmesinin önüne geçmek için kurulan, dünyada barışı tesis edecek olan sözüm ona Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hiçbir karar çıkaramadı. Sadece menfaat üzerine dönen uluslararası ilişkilerin bu şekilde okutulmasının, bu şekilde öğretilmesinin insanlığın başına bela açacağını başından beri söyledik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Zekeriya Yapıcıoğlu Batman Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2024: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Asgari ücret 16000 mi, 17000 mi oldu? 4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok? Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title