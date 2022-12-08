Hüda-Par Genel Başkanı Haberler.com'a konuştu

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, tartışma konusu olan "Bence eğer kişi psikolojik ve biyolojik olarak kendisini evliliğe hazır hissediyorsa, eğer ebeveyni de bunu uygun görüyorsa bence daha erken yaşta evlenebilmeli" sözleri hakkında Haberler.com'a konuştu. Sorularımıza yanıt veren Yapıcıoğlu, ifadelerinin çarpıtıldığını belirterek sözlerine açıklık getirdi. Hüda-Par Başkanı, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine yönelik iddiaları da "Çok vahim" olarak değerlendirdi.

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katıldığı bir yayında kullandığı ifadeler gündem oldu. Yapıcıoğlu'nun sözleri bazı medya organları tarafından Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirmesine yönelik iddialara destek olarak yorumlandı. Söz konusu haberler hakkında Haberler.com'dan Mesut Şahin'e konuşan Yapıcıoğlu, konuşmalarının çarpıtıldığını söyledi.İşte Yapıcıoğlu'na yönelttiğimiz sorular ve cevapları:

SORU: Katıldığınız bir yayında "Bazı cemaatlerin çocuk yaşta evliliklere izin vermesi hakkında neler düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya "Kaç yaşında çocuk? Neye göre çocuk? Kime göre çocuk? Bence eğer kişi psikolojik ve biyolojik olarak kendisini evliliğe hazır hissediyorsa, eğer ebeveyni de bunu uygun görüyorsa bence daha erken yaşta evlenebilmeliler." diye yanıt verdiniz.

Malum şu an Türkiye gündeminde Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiğine yönelik iddialar var. Sizin bu cevabınız bazı kesimler tarafından bu evliliğe onay veriyorsunuz gibi algılandı. Bu haberlere ne diyorsunuz?

"HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

CEVAP: Şu anda mevcut kanunlara göre 18 yaşını doldurmamış olan herkes çocuktur. Çocuğun kanuni tanımı budur. Aynı programda konuşmamın devamında bazılarının 18 yaşını doldurmuş olmasına rağmen psikolojik olarak evliliğe hazır olamayabileceğini de dile getirdim. Yani olgunluk yaşının kişiden kişiye değişebileceğini bazen 20 hatta 30 yaşındaki kişinin evlenecek olgunluğa ulaşmamış olabileceğini ama bazı gençlerin 18 yaşından önce evliliğe hazır hale gelebileceğini söyledim. Özellikle de 18 yaşından önce evlenmiş kişilerin yaşadığı büyük mağduriyetleri daha önce de gündeme getirmiş bir kişi olarak yine genç evlilik mağdurlarından da iki örnek verdim. Söylediklerimin 6 yaşındaki çocuğun evliliğine onay gibi anlaşılması aslında konuşmanın bütünlüğü içinde mümkün değildir. Fakat birileri önünü arkasını keserek böyle anlaşılması için bir kampanya başlatmış gibi görünüyor. Bunlarla hukuk önünde hesaplaşacağız.

"15-16 YAŞLARINDA EVLİLİĞİN ÖNÜ AÇILMALIDIR"

SORU: "Bence eğer kişi psikolojik ve biyolojik olarak kendisini evliliğe hazır hissediyorsa, eğer ebeveyni de bunu uygun görüyorsa bence daha erken yaşta evlenebilmeliler." sözünüzde bahsettiğiniz "erken yaş" nedir? Sizce en erken evlilik yaşı kaç olabilir?

CEVAP: Aynı programda bunu da açıkladım. Türkiye'de yasal evlenme yaşı 18'dir. 18 yaşını tamamlamış kişiler hiç kimsenin iznine gerek olmadan evlenebilirler. Bununla birlikte, çocuklar 17 yaşında ailelerinin veya yasal vasilerinin izniyle evlenebilmektedirler. 16 yaşındaki çocuklar ise 'istisnai durumlarda ve hayati önem arz eden bir gerekçenin olması şartıyla' mahkemeden alınan özel izinle evlenebilmektedirler. Bundan 30-40 yıl önce kız çocukları 15, erkek çocukları 16 yaşını tamamladıktan sonra ebeveynlerinin izni ile evlenebiliyorlardı. Gençler kendilerini bu yaşlarda evliliğe hazır hissediyorsa ve ebeveynleri de bunu uygun görüyorsa evlenebilmelerinin önü açılmalıdır diyoruz.

"BİR ÇOCUĞA İSTİSMAR ASLA KABUL EDİLEMEZ"

SORU: Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kız çocuğunu evlendirdiğine yönelik iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz?

CEVAP: İddialar yargıya taşınmış durumdadır. İddia çok vahimdir. Eğer doğru ise yapanlar çok ciddi bir ceza ile cezalandırılmalıdır. Fakat bu iddialar kesin gerçeklermiş gibi kabul edilmesi ve böyle anlatılması da vahimdir. Altı yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi de yaşı kaç olursa olsun herhangi bir çocuğa istismar da asla kabul edilemez. Şu anda Türkiye'de 15 yaşını tamamlamış bir çocuğun rızasıyla nikâhsız bir ilişkisi istismar sayılmıyor. Ama 15 yaşını tamamlamış birisi hem kendi rızası hem de anne ve babasının rızası ile evlenemiyor. Bu çelişkiye dikkat çekmeye çalışıyoruz.