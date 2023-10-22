HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Sağlam, partisinin Bitlis İl Kongresi'ne katıldı Açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İki devletin birbirleriyle toprak meselesinden oluşan bir kavga değil. Bu, dün başlamadı 7 Ekim'de de başlamadı.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İki devletin birbirleriyle toprak meselesinden oluşan bir kavga değil. Bu, dün başlamadı 7 Ekim'de de başlamadı. Bu savaş 1917'de İngilizlerin Filistin topraklarını işgal etmesiyle başladı." dedi.

HÜDA PAR Bitlis 4. Olağan İl Kongresi, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kongreye katılan Sağlam, gündemlerinin Filistin ve Kudüs olduğunu söyledi.

Söz konusu savaşın hak ile batılın savaşı olduğunu belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"İki devletin birbirleriyle toprak meselesinden oluşan bir kavga değil. Bu, dün başlamadı, 7 Ekim'de de başlamadı. Bu savaş, 1917'de İngilizlerin, Filistin topraklarını işgal etmesiyle başladı. 1948'de siyonistlerin orada kendilerine bir devlet icat etmesiyle başladı. Bu savaş her gün Filistin ve Batı Şeria'da, Gazze'de bir Müslüman'ın evine bombalar atılmasıyla, hastanelerin, okulların, pazar yerlerinin bombalanmasıyla başladı. Bugün bu zilleti yaşayan maalesef İslam ülkelerinin başındaki gayretsiz idarecilerdir. Ümmet kendi üzerine düşeni yapıyor. Bu yangına, bu zulme karşı çıktığını her fırsatta dile getiriyorlar."

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde, geçerli oyların tamamını alan Cengiz Karakaya, yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongreye, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, STK temsilcileri ve partililer katıldı.