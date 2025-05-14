HÜDA PAR'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Terörsüz Türkiye'den, şiddetin, çatışmanın bu ülkenin gündeminden çıkmasından rahatsız olanlar ya aklından zoru olanlardır ya ahlaken sorumlu olanlardır." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakmasını değerlendirdi.

Terör örgütü PKK'nın sadece silah bırakmasının ve kendini feshetmesinin yeterli olmadığını söyleyen Ramanlı, "Bütün bu konuştuğumuz sorunları ve sıkıntıları ortaya çıkaran sebeplerin tek elden ortadan kaldırılması hepimizin sorumluluğudur." dedi.

HÜDA PAR'ın, TBMM çatısı altında, üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Ramanlı, "Bu konuda yasal, anayasal düzlemde kardeşliğimizi pekiştirecek, birliğimizi daim kılacak ve iç cephemizi tahkim edecek her türlü adıma bila kaydü şart destek vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin başarıyla sonuçlanmasını dilediklerini kaydeden Ramanlı, "Terörsüz Türkiye'den, şiddetin, çatışmanın bu ülkenin gündeminden çıkmasından rahatsız olanlar ya aklından zoru olanlardır ya ahlaken sorumlu olanlardır." ifadesini kullandı.

Türklerin ve Kürtlerin ülkenin asli kurucu unsuru olduğunu, İslam kardeşliği bayrağını şerefle, onurla taşımaya devam edeceklerini söyleyen Ramanlı, "Ama bunun için dil, kimlik ve bölgesel kalkınmışlık bağlamında atılması gereken adımlar olduğunu da hepimizin itiraf etmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.