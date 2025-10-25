HÜDA PAR'dan 'Kürt Meselesine İnsani Çözüm' Çalıştayı

Hür Dava Partisince (HÜDA PAR) Van'da düzenlenen "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" başladı.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yıllardır çözüm bekleyen Kürt meselesine meşru zeminlerde çözüm bulmak zorunda olduklarını söyledi.

Geçmişte meşru taleplerle gayrimeşru yöntemlerin birbirine karıştırılmasının sorunu bir anlamda çözümsüzlüğe mahkum ettiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, önceki hatalardan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

Meselenin sağlıklı bir zeminde çözülmesinin önemine işaret eden Yapıcıoğlu, "Geçmişin acıları üzerine elbette gelecek inşa edilemez. Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi için o hataların ne olduğu konusunda mutlaka tespit ve teşhislerimizi doğru yapmamız gerekiyor. Yapılan yanlışları iyi tahlil etmek ve buna göre nasıl bir çözüm arayacağımızı ortaya koyup tedaviyi ona göre yapmamız gerekir. Hataları unutmak belki onların tekrarına yol açabilir diye endişe ediyoruz." dedi.

"Komisyon çalışmaları önemlidir"

Meclis'te bu konuyla ilgili Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduğunu anımsatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 15 toplantı yaptık. 130'un üzerinde sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen ya da siyasi kimliği olan insan, bu mesele ile ilgili olanlar dinlendi ve belli bir noktaya geldik. Komisyon'un kurulmuş olması bile başlı başına önemlidir. Meclis'in çatısı altında böyle bir komisyon kurulmuş olmasını önemsiyoruz. Bu nedenle buna atfettiğimiz önemden dolayı bizzat genel başkan sıfatıyla partimi ve arkadaşlarımı orada temsil etmek üzere Komisyon çalışmalarının tamamına katıldım. Bütün toplantılara eksiksiz iştirak ettim. İnşallah elimizden gelen katkıyı da sunacağız. Komisyon çalışmaları önemlidir. Meclis'te temsil edilen partilerin 11'inin orada bulunması ve katkı vermeye çalışması, herkesin bu soruna artık bütünlüklü bir şekilde bakıp buna bir çözüm bulunması gerektiği konusunda aynı fikirde olması, çözüm yollarıyla ilgili fikirler farklı olsa bile bu meselenin artık çözülmesi gerektiği konusunda söz birliği edilmiş olması kıymetlidir. Bunun kıymetini bilmek gerekir."

"İnşallah bu sefer başaracağız"

Meseleye mutlaka çözüm bulmak gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, herkesin bu konuda elini taşın altına koymasının bir zorunluluk olduğunu aktardı.

Yapıcıoğlu, meselenin siyasi, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve uluslararası yönü olduğuna dikkati çekerek, "Bu kadar çok boyutlu ve bu kadar köklü bir meseleyi çok basit bir iki dokunuşla çözmek ya da çok kısa bir süre içerisinde çözmek mümkün değildir ama bu çözüm imkansız da değildir." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ile siyasetçi ve yazar İbrahim Güçlü'nün de birer konuşma yaptığı çalıştayda, siyasetçiler, akademisyenler, yazarlar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri üç oturumda sunum yapacak. Çalıştay, sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.