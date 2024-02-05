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HÜDA PAR Bingöl Belediye Başkan Adayı Yunus Emiroğlu Kimdir?

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1979 Bingöl doğumlu Yunus Emiroğlu, eğitim hayatını Solhan, Yozgat, Elazığ ve Konya'da sürdürdü ve 2002'de İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 9 yıl boyunca Rehber TV'de Ana Haber Bülteni'ni hazırlayıp sundu. HÜDAPAR'ın 4. Olağan Büyük Kongresinde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi ve şu anda Sosyal İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. 2024 Yerel Seçimleri için HÜDAPAR tarafından Bingöl Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

YUNUS EMİROĞLU KİMDİR?

Yunus Emiroğlu, 1979 yılında Bingöl'ün Solhan ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatına Solhan, Yozgat, Elazığ ve Konya'da devam eden Emiroğlu, 2002 yılında İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. İhya-Der'de 2004-2008 yılları arasında yöneticilik yaptıktan sonra Diyarbakır'a taşınan Emiroğlu, medya kariyerine Çağrı FM'de başlamıştır. 2011 yılından itibaren 9 yıl boyunca Rehber TV'de Ana Haber Bülteni'ni hazırlayıp sunan Yunus Emiroğlu, birçok programa da katılmıştır. Ayrıca İdeal Eğitim Vakfı'nda eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

SİYASİ KARİYERİ

HÜDA PAR'ın 2 Haziran'da gerçekleşen 4. Olağan Büyük Kongresinde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilen Emiroğlu, Diksiyon Eğitimi ve Hitabet Teknikleri adlı bir kitabın yazarıdır. Evli ve üç çocuk babası olan Emiroğlu, şu anda HÜDAPAR Genel İdare Kurulu'nda görev yapmakta olup, aynı zamanda Sosyal İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. 2024 Yerel Seçimleri için HÜDAPAR tarafından Bingöl Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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