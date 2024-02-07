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HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, okulda Kürtçe ders verdi

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HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı, okulda Kürtçe eğitim vererek anadil eğitiminin önemine dikkat çekti. Ramanlı, seçimlerin telafisinin mümkün olduğunu belirtirken, kaybolan bir dilin telafisinin mümkün olmadığını vurguladı. Ramanlı, Kürtçe seçmeli ders konusunda toplumda duyarlılık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı, seçmeli Kürtçe dersi konusunda toplumda duyarlılık oluşturmak amacıyla okulda Kürtçe eğitim verdi. Seçimin telafisinin mümkün olduğunu söyleyen Ramanlı, anadil eğitiminin daha önemli olduğunu belirtti.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, okulda Kürtçe ders verdi

SEÇİMİN TELAFİSİ MÜMKÜNDÜR, KAYBOLAN DİLİN TELAFİSİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı, okulda seçmeli Kürtçe dersine girip derste Kürtçe eğitim verdi. HÜDA PAR'ın resmi hesabından yapılan Kürtçe paylaşımı alıntılayan Ramanlı,"Her seçimin telafisi mümkündür, ancak kaybolan dili tekrar inşa etmek çok zordur. Bu nedenle Kürtçe seçmeli ders konusunda elimizden geleni yapacak, daha sonra seçim çalışmasına başlayacağız. Aday olarak açıklandık ve önümüzde seçim var, doğru ama daha önemli bir işimiz için seçime kısa bir ara verelim" dedi.

"SEÇMELİ DERS OLARAK KÜRTÇE VE ZAZACA SEÇİN" ÇAĞRISI

HÜDA PAR'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan Kürtçe videolu paylaşımda konuşan Serkan Ramanlı, halkı ders seçimlerinde Kürtçe ve Zazacaya öncelik vermelerini söyledi.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, okulda Kürtçe ders verdi

Kaynak: Haberler.com / Politika

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