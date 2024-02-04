HÜDA PAR, Batman'da milletvekili Serkan Ramanlı'yı aday gösterdi
HÜDA PAR Partisi, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Batman il ve ilçe adaylarını belirledi. Batman Belediye Başkan adaylığına Batman Milletvekili Serkan Ramanlı seçildi.
HÜDA PAR'ın Batman'da adayı Batman Milletvekili Serkan Ramanlı oldu.
Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere odaklanırken HÜDA PAR partisinde de aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Her seçim bölgesinde kendi logo ve adaylarıyla seçime girme kararı alan HÜDA PAR, Batman'da Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdi.
HÜDA PAR'IN BATMAN ADAYI SERKAN RAMANLI OLDU
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen aday tanıtım programında Batman Belediye Başkan Adaylığına Batman Milletvekili Serkan Ramanlı seçildi.
HÜDA PAR'ın Batman ilçelerindeki adayları ise şu şekilde belirlendi:
- Hasankeyf ilçe Belediye Başkan Adayı Zeki Çetin
- Gercüş İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Seyyidoğlu
- Kozluk Belediye Başkan Adayı Hasan Aşkın
- Beşiri Belediye Başkan Adayı Osman Ortaç
- Bekirhan Belde Belediye Başkan Adayı İsmetullah Aksoy
- Balpınar Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Söğüt