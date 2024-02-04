HÜDA PAR, Batman'da milletvekili Serkan Ramanlı'yı aday gösterdi

HÜDA PAR'ın Batman'da adayı Batman Milletvekili Serkan Ramanlı oldu.

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere odaklanırken HÜDA PAR partisinde de aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Her seçim bölgesinde kendi logo ve adaylarıyla seçime girme kararı alan HÜDA PAR, Batman'da Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdi.

HÜDA PAR'IN BATMAN ADAYI SERKAN RAMANLI OLDU

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen aday tanıtım programında Batman Belediye Başkan Adaylığına Batman Milletvekili Serkan Ramanlı seçildi.

HÜDA PAR'ın Batman ilçelerindeki adayları ise şu şekilde belirlendi: