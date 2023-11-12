HÜDA PAR Batman'da 'Aksa Tufanı'na Destek' Mitingi Düzenledi

Turgut Özal Bulvarı Yıldız Camii önünde, HÜDA PAR öncülüğünde 'Aksa Tufanı'na Destek mitingi düzenlendi. Polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı ve 2 ayrı noktadan girişlerin yapıldığı alanda mitinge katılanlar, Filistin bayrakları açarak, sık sık "Filistin'e selam direnişe devam" sloganları attı. Bazı kişiler de Filistin'de yaşanan saldırıların fotoğraflarının olduğu dövizleri taşıdı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mitinge, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, HAMAS Alimler Birliği Dış Ülkeler Sorumlusu Nevvaf Tekruri, HÜDA PAR İl Başkanı Davut Şahin, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

'MAZLUMLAR AYAĞA KALKACAK, ZALİMLER DİZ ÇÖKECEKTİR'

El Kassam Tugayları'nın askeri üniformalarını giyen gençlerle birlikte sahneye çıkan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, konuşmasında İngilizlerin işgaliyle 1917'den bu yana Filistinlilerin rahat yüzü görmediklerini belirterek, "37 gündür Gazze'ye ateş yağıyor. İnsanlık ölüyor, kadınlar ve çocuklar ölüyor. Hastaneler, okullar, ambulanslar, yardım konvoyları bombalanıyor. Orada seyretmekle yetinen insanlık ölüyor. 1917'den beri, İngilizler Filistin'i işgal ettiğinden beri orada, oradaki kardeşlerimiz rahat yüzü görmedi. Son 15 yılda orada 130 binin üzerinde insan şehadet şerbeti içti. Siyonist katildir, işgalcidir, hırsızdır. Oradaki direnişçi kardeşlerimiz azizdir. Kendi vatanlarını muhafaza eden mücahitlerdir. Biz kıyamdayız, biz bu tufanı destekliyoruz. Zalimin zulmüne boyun eğmeyen o azizleri destekliyoruz. Mazlumlar ayağa kalkacak, zalimler diz çökecektir. Bu kavga, savaş ve dava hepimizindir. Mahmut Abbas'ı ve avanelerini Filistin halkının tek meşru temsilcisini ilan ettiler. Yazıklar olsun. Hiçbir şey yapamıyorsanız, Siyonist işgal rejimini devlet olarak tanımaktan geri adım atamıyorsanız bari şu soykırım duruncaya kadar ilişkilerinizi kesemez misiniz?" dedi.