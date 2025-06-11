Adalet Bakanı Tunç, HSK'nın İlk Genel Kurul Toplantısına Başkanlık Etti

ADALET Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Yılmaz Tunç, HSK'ya yeni atanan üyelerin de katıldığı ilk Genel Kurul toplantısına başkanlık yaptı.

HSK binasında yapılan toplantının açılışında konuşan Bakan Tunç, HSK'ya seçilen yeni üyelerin, yargı camiasına ve adaletin tecelli etmesine büyük katkılar sunacağına yürekten inandığını söyledi. HSK'nın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan bir anayasal kuruluş olduğunu kaydeden Tunç, Kurulun bu noktadaki öneminin yadsınamaz olduğunu belirtti. Türkiye'nin son 23 yılda her alanda olduğu gibi yargı alanında da önemli ilerlemeler sağladığına dikkat çeken Tunç, "Bu süre içerisinde özellikle mevzuatımızın, kanunlarımızın vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmesi anlamında TBMM'de yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Temel kanunlarımızın tamamı vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun hale getirilerek yenilenmiştir. Yargının fiziki kapasitesi küçümsenmeyecek derecede artırılmıştır" diye konuştu.

'YENİ DÖNEMDE ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR VAR'

Vatandaşların adalete olan güvenini daha da artırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Tunç, "Bu anlamda yeni dönemde de yapacağımız çok önemli çalışmalar var. Son 20 yılda ülkemiz planlı bir yargı reformu stratejisi ile çalışmalarını bugünlere getirmiştir. Çok sayıda Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyuyla paylaşılmış ve bu kapsamda da mevzuat düzenlemesi ve uygulamalar hayata geçirilmiştir" dedi.

Bakan Tunç, 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde önemli hedefler olduğunu işaret ederek, "Bu hedefleri önümüzdeki 5 yıllık süre içinde uygulama planı dahilinde hayata geçirerek; özellikle hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir, gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla başta HSK olmak üzere yargı teşkilatımızla yoğun bir çalışma bizleri bekliyor. Özellikle Türkiye Yüzyılı'nı adaletin de yüzyılı yapma hedefiyle çok önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Yeni dönemde daha güvenilir bir adalet sistemi noktasında bugüne kadar sürdürdüğümüz kararlı tutumdan hiç vazgeçmeden çok önemli çalışmalara imza atacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.