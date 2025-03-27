Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis: Türk hükümetiyle diyalog kademeli olarak başlamalı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Paris'teki toplantıda Türk hükümeti ile kademeli diyaloğun önemine vurgu yaptı. Cevdet Yılmaz ile yapılan görüşmelerde, diyaloğun bölgede karşılaşılan sorunlara çözüm bulma açısından şart olduğunu belirtti.

RUM LİDER, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Ukrayna İçin Barış ve Güvenlik" konulu toplantı marjında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Hristodulidis açıklama yaptı.

"TÜRK HÜKÜMETİ DİYALOG KADEMELİ OLARAK BAŞLAMALI"

Hristodulidis şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bölgemizdeki gelişmeler hakkında daha detaylı bir diyaloğumuz oldu. Tüm taraflarca dile getirilen şey, var olan, ortaya çıkan her türlü görüş ayrılığını çözecek bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğudur. Diyalog olmadan, diplomasi olmadan karşılaştığımız sorunlara, zorluklara çözüm bulunamaz. Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bu tür konferanslar bağlamında bile başarılması kolay olmayan bir şeydi ve bu tartışmanın yapılmasını önemli buluyorum."