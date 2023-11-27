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Hrant Dink Katili Ogün Samast'ın Yeni Davası İle İlgili Dosya Birleştirildi

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Politika Haberleri
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında açılan yeni dava dosyası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasıyla birleştirildi. Samast'ın 6 Aralık'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan açılan yeni dava dosyası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasıyla birleştirildi. Samast'ın 6 Aralık'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Ogün Samast Hrant Dink Ceza Terör Hukuk Medya Politika Haberler

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