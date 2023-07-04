Hollanda ve Lüksemburg Başbakanları Kosova'daki Gerilimlerden Endişeli

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Kosova'nın kuzeyindeki gerilimler nedeniyle endişeli olduklarını açıkladı. Rutte ve Bettel, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında Başbakan Albin Kurti ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Kosova'nın kuzeyindeki gerilimler nedeniyle endişeli olduklarını açıkladı.

Hollanda Başbakanı Rutte ve Lüksemburg Başbakanı Bettel, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında Başbakan Albin Kurti ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Rutte, gerginliği azaltmanın en iyi yolunun tarafların, Avrupa Birliği'nin (AB) sunduğu talepleri yerine getirmesi olduğunu belirtti.

Kosova'nın kuzeyindeki gerilimler nedeniyle endişeli olduklarını dile getiren Rutte, "Hollanda ve Lüksemburg olarak, her iki tarafı da durumu yatıştırmak ve nihayetinde iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek için AB öncülüğünde diyaloğa girmeye çağırıyoruz. Bunun sadece bölgede barış ve istikrar için değil, aynı zamanda daha fazla AB entegrasyonu için de gerekli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bettel de iki ülke arasında yaşanacak olası çatışmada kazananın olmayacağına vurgu yaparken, "Burada gerilim ne demek biliyorsunuz, Birinci Dünya Savaşı'nın burada başladığını ve Ukrayna'dan önce kıtamızda yaşadığımız son savaşın da burada Eski Yugoslavya'da olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle, en çok zararı sivil halkların çekeceği her yeni krizden kaçınmalıyız." diye konuştu.

Kurti ise Kosova'nın Sırbistan ile iyi komşuluk ilişkileri istediğine dikkati çekerek, "Demokrasiler otokrasilere karşı dayanışma içindedir, dolayısıyla Kosova'nın demokratik gelişimi sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda AB için de Batı Balkanlar'daki reformları ve dönüşümü ilerletmek için bir fırsattır." dedi.

Öte yandan Rutte ve Bettel, sabah Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile de bir araya geldi.

Rutte ve Bettel, dün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı da ziyaret ederek, iki ülke arasında devam eden gerginliğin bir an evvel düşürülmesi ve diyaloğun devam etmesi çağrısında bulunmuştu.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik bir aydır devam ediyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Zaman zaman karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.