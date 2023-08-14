Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Başbakan Mark Rutte'nin partisi VVD'nin yeni lideri oldu

Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'nin partisi VVD'nin yeni lideri oldu. Yeşilgöz, bu görevin kendisi için 'büyük bir onur' olduğunu ifade etti.

Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'nin partisi VVD'nin yeni lideri oldu. Yeşilgöz, bu görevin kendisi için "büyük bir onur" olduğunu ifade etti.Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Kasım ayında yapılacak genel seçimlerin ardından aktif siyaseti bırakacağını açıklayan Başbakan Mark Rutte'nin partisi Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin yeni genel başkanı ve başbakan adayı oldu.

46 yaşındaki Türkiye kökenli politikacı Yeşilgöz-Zegerius, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu görevin kendisi için "büyük bir onur" olduğunu belirterek kendisine duyulan güvenden ötürü teşekkür etti.

Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olabilir

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Temmuz ayında iktidarın büyük ortağı Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi (VVD) Merkez Yönetim Kurulu ve tüm örgütlerin oybirliğiyle genel başkanlığa aday gösterilmişti. Yeşilgöz, partisinin seçimden zaferle çıkması halinde Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olacak. Ülkede seçimler 22 Kasım'da yapılacak.

12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (DİSK) görevli Tunceli doğumlu sendikacı Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ailesinin 80 darbesi sonrası Hollanda'ya iltica etmesi nedeniyle 8 yaşında Hollanda'ya yerleşen Kürt kökenli Yeşilgöz, Mart 2017'den beri VVD partisi üyesi olarak görev yapıyor.

Reuters/BÖ,ETO