Hisarcık Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, gençlerle bir araya geldiği 'Söz Gençlerimizde' programında gençlerin görüş, öneri ve sorunlarını dinledi. Başkan Çalışkan, gençlere olan inancını ve gelecekleri için güvenini dile getirdi.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Söz Gençlerimizde" isimli programda gençlerle bir araya geldi.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen "Söz Gençlerimizde" programına Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Uçar, partililer ve gençler katıldı. Programda gençlerin görüş, öneri ve sorunları dinlendi.

"Söz Gençlerimizde" toplantısının coşkulu bir katılımla gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Fatih Çalışkan," İlçemizin geleceğine güvenle bakmamızın nedeni, gençlerimize olan inancımızdan kaynaklanıyor. Onları her zaman dinliyor, fikir ve düşüncelerine sahip çıkıyoruz. Gençlerimizin gözlerindeki bu heyecan ve azimle Hisarcık en güzel hizmetlere kavuşmaya devam edecek, En güzel yarınlar bizim olacak. Kazanımlarına sahip çıkarak Hisarcık ve yöremiz için bizlere güç veren tüm gençlerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA