Hınıs Adalet Sarayı İhalesi 26 Mart'ta Yapılacak

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hınıs Adalet sarayının 26 Mart'ta ihalesinin yapılacağını müjdeledi.

Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "26 Mart'ta ihalesinin yapılacağı ve ihtişamlı yapısıyla gerek ilçemize gerekse bölgeye büyük bir ivme kazandıracak 'Hınıs Adalet Sarayı' ilçemize, kadim şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Hınıs'a bu projeyi kazandıran başta Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç beyfendiye ve tüm bakanlık yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacak" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM