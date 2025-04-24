Hindistan, Keşmir Saldırısı Sonrası Pakistan ile Diplomatik İlişkilerini Düşürdü

Hindistan, Keşmir saldırısından sorumlu tuttuğu Pakistan ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdü. Hindistan Başbakanı Narendra Modi kamuoyu önünde yaptığı ilk açıklamada, "Bu saldırıyı gerçekleştiren ve tasarlayanlar, hayal bile edemeyecekleri kadar cezalandırılacak" dedi.

Hindistan-Pakistan arasında salı günü Keşmir'de 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından gerilim artıyor. Hindistan yönetimi, saldırının "sınır ötesi terör bağlantıları" olduğu gerekçesiyle hedef aldığı komşusu Pakistan ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdü. Keşmir polisinden yapılan açıklamada ise saldırıyı gerçekleştiren 3 şüphelinin ismi paylaşılarak bu kişilerin tutuklanmasına yönelik bilgi verenlere 2 milyon rupi (23 bin dolar) ödül verileceği duyuruldu. Üç şüpheliden 2'sinin Pakistan uyruklu olduğu belirtildi.

"Cezasız kalmayacak"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise saldırının ardından Bihar eyaletinde kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, "Şunu açıkça söylüyorum: Bu saldırıyı gerçekleştiren ve tasarlayanlar, hayal bile edemeyecekleri bir cezaya çarptırılacak. 1.4 milyar Hint'in iradesi bu teröristlerin omurgasını kıracak. Terörizm cezasız kalmayacak. Adaletin sağlanması için her türlü çaba gösterilecek. Onları dünyanın sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

Hindistan'ın saldırıya tepkisi

Hindistan, dün Güvenlik Kabinesi Komitesi (CCS) Toplantıs'ının ardından Pakistan ile 1960 İndus Su Anlaşması'nı askıya almıştı. Terör örgütlerine destek vermekle suçlanan Pakistan'ın desteği kalıcı olarak sonlandırana kadar anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmeyeceği ifade edilmişti. Hindistan ayrıca Pakistan sınırındaki Attari-Wagah Sınır Kapısı kapatma kararı almıştı. Pakistan vatandaşlarının Saarc Vize Muafiyet Programı kapsamında Hindistan'a girişi yasaklanmış, daha önce verilen tüm vizeler iptal edilirken, vize kapsamında Hindistan'da bulunan Pakistanlılardan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti. Başkent Yeni Delhi'deki Pakistan Yüksek Komisyonu'nda görevli askeri danışmanlar "istenmeyen kişi" ilan edilmiş, söz konusu kişilere Hindistan'ı terk etmeleri için 1 hafta süre verilmişti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Hindistan Yüksek Komisyonu'ndaki görevli askeri danışmanların da geri çekilmesi kararı alınmış, İslamabad'daki misyonda görevli personel sayısının 55'ten 30'a düşürüleceği belirtilmişti.

Keşmir'deki terör saldırısı

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki turistik bir noktada salı günü tatilcilere ateş açılmıştı. Sadece yürüyerek veya atla ulaşılabilen Baisaran Vadisi'nde gerçekleştirilen saldırıda 25 Hindistan vatandaşı yerli turist ile 1 Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti. Görgü tanıkları, silahlı şahısların tatilcilere yakın mesafeden ateş açtığını belirtmişti. Hindistan polisi, saldırının ardından Cemmu ve Keşmir'de düzenlenen operasyonlarda yaklaşık bin 500 kişiyi gözaltına almıştı. Saldırıyı üstlenen "Keşmir Direnişi (TRF)" adlı örgüt, bölgeye 85 binden fazla "yabancının" yerleştirilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek bu durumun "demografik bir değişime" yol açtığını belirtmişti.

"Sahte bayrak operasyonu olabilir"

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ise Cemmu ve Keşmir eyaletindeki terör saldırısı ile ilgili Pakistan'ı suçlayan Hindistan'ı uyararak, "Herhangi bir saldırıya karşılık vereceğiz" demişti. Asif, "Terörü şiddetle kınadığımız konusunda hiçbir şüphe olmasın" ifadelerini kullanarak saldırının Hindistan-Pakistan arasında gerilime yol açma amacıyla düzenlenmiş bir "sahte bayrak operasyonu" olabileceğini dile getirmişti.

Keşmir Direnişi (TRF), Hindistan'ın terör örgütü listesinde

"Direniş Cephesi" olarak da bilinen Keşmir Direnişi (TRF), son yıllarda Keşmir'de yaşayan azınlık topluluklarından sivillerin öldürüldüğünü iddia ediyor. 2019 yılında mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden varlığını ilan eden Keşmir Direnişi (TRF), Hindistan'ın terör örgütü listesinde bulunuyor.

Tartışmalı bölge: Keşmir

Keşmir, komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan'ın 1947'de bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana bölünmüş durumda. İki ülke de Keşmir'in tamamında hak iddia ediyor. Hindistan Keşmir'de bir kısmını kontrol ettiği toprakları "Cemmu ve Keşmir", Pakistan ise kendi kontrolündeki toprakları "Azad Keşmir" olarak adlandırıyor.

Hinduların çoğunlukta olduğu Hindistan ile Müslümanların çoğunluğundaki Pakistan arasında Keşmir konusunda yaşanan gerginlikler, Başbakan Modi hükümetinin 2019 yılında yarı özerk statüsünü tek taraflı olarak iptal ettiği Keşmir'i doğrudan Yeni Delhi'ye bağlama kararının ardından artmıştı.

Söz konusu bölgede Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir Kontrol Hattı (LoC) bulunuyor. - YENİ DELHİ