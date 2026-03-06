Haberler

Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve AKP'li milletvekili Osman Gökçek, Ankara'daki bir iftar davetinde aynı masada buluştu. İkili arasındaki uzun süreli tartışmalar, masanın atmosferine yansıdı. İftar duası esnasında Gökçek'in telefonla meşgul olması, sosyal medyada büyük yankı buldu.

  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın düzenlediği iftar davetinde aynı masada bir araya geldi.
  • İftar duası sırasında Osman Gökçek telefonuyla ilgilendi.
  • Osman Gökçek, Mansur Yavaş yönetimini ihaleler ve konser organizasyonları üzerinden yolsuzlukla suçlamıştı.

Ankara'da düzenlenen bir iftar programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek aynı masada bir araya geldi. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın düzenlediği iftar davetinde gerçekleşen buluşma, iki isim arasındaki uzun süredir devam eden siyasi tartışmalar nedeniyle dikkat çekti.

DUA ESNASINDA TELEFONLA OYNADI

Daha önce karşılıklı sert açıklamalarla gündeme gelen Yavaş ve Gökçek'in aynı masada oturdu. İftar saatinde masadaki davetliler dua ederken Osman Gökçek'in telefonuyla ilgilenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

YILLARDIR SÜREN TARTIŞMA

Mansur Yavaş ile Osman Gökçek arasında son yıllarda sık sık polemik yaşanıyor. Osman Gökçek, Yavaş yönetimini çeşitli ihaleler ve konser organizasyonları üzerinden yolsuzlukla suçlamıştı. Yavaş ise Gökçek ailesine yönelik sert eleştirilerde bulunarak iddialara karşılık vermişti.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUyanık:

Şaşırmadık.... Çıkarına bir durum yoksa ortada amin bile demez...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

adam oruçlu bile değil görüntü vermek için orada ama görüntüyü yakalayan kameraman kötü yakalamış:))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

