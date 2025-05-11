'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'te kullandığı hesabına geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirildi.

CHP PM ÜYESİ BERKAY GEZGİN'İN X HESABI KAPATILDI

Karara tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise profil fotoğraflarını İmamoğlu'nun görselini koymaya başladı. Profilinde İmamoğlu'nun fotoğrafını kullanan isimlerden biri olan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Berkay Gezgin'in hesabında X tarafından geçici olarak askıya alındı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" SLOGANININ MİMARI

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerindeki kampanya sürecinde kullandığı, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak tanınıyor.

İMAMOĞLU PROTESTOLARINDA TUTUKLANDI

Gezgin, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da düzenlenen protestolarına katıldığı için tutuklandı ve cezaevinden çıktıktan sonra Genel Başkan Özgür Özel tarafından parti meclisi üyesi yapıldı.