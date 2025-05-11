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"Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı

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Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerindeki kampanya sürecinde kullandığı, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak tanınan CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'te kullandığı hesabına geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirildi.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı

CHP PM ÜYESİ BERKAY GEZGİN'İN X HESABI KAPATILDI

Karara tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise profil fotoğraflarını İmamoğlu'nun görselini koymaya başladı. Profilinde İmamoğlu'nun fotoğrafını kullanan isimlerden biri olan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Berkay Gezgin'in hesabında X tarafından geçici olarak askıya alındı.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" SLOGANININ MİMARI

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerindeki kampanya sürecinde kullandığı, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak tanınıyor.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı

İMAMOĞLU PROTESTOLARINDA TUTUKLANDI

Gezgin, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da düzenlenen protestolarına katıldığı için tutuklandı ve cezaevinden çıktıktan sonra Genel Başkan Özgür Özel tarafından parti meclisi üyesi yapıldı.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

hiç farketmez hesabı ister ütüleyip giysinler ister askıya alıp dolaba yerleştirsinler x y z mee hesabım olmadığı için ilgimi çekmiyor kafayıda fazla takmıyorum zaten takacak kafa da kalmadı boş işlerle uğraşıp duruyor hiç bir şey düşünmemeye çalışıyorum hayatın mantıklı şekilde sürmemesi olması gerekenlerin olmamasını belli bir yaştan sonra kaldırması zor. haleti ruhiyem insanların cennete gitmek varken istemeden kendi cehennemini hazırlayanların arasına düşmüş bir insanın durumunu yansıtıyor

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