Her şey bu olayla başlamış! İşte Saadet Partisi'nin BTP'yi masada istememesinin ana nedeni

Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya dahil olup olmayacağı bu hafta DEVA Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda belirlenecek. Toplantı öncesinde Saadet Partisi ve BTP hakkında dikkat çeken bir bilgi de ortaya çıktı. Buna göre Saadet Partisi'nin Bağımsız Türkiye Partisi'ni masada istemesinin asıl nedeninin "Atatürkçülük" olmadığı aksine Haydar Baş ve Necmettin Erbakan arasında yaşanan çekişme olduğu belirtildi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında 6'lı masaya dahil olmak istediklerini söyledi. Baş'ın bu talebine ilk yanıt Akşener'den gelirken, Akşener Baş'la görüşmesinden sonra son kararın 6'lı masada olduğunu işaret etti.

"BİZİ FAZLA ATATÜRKÇÜ BULUYORLAR"

Ancak Hüseyin Baş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 6'lı masa partilerinden Saadet Partisi'nin kendilerini fazla Atatürkçü bulmaları nedeniyle masada istemediğini söyledi. Baş'ın bu çıkışının ardından Saadet cephesinden gelen açıklamalarda da BTP'nin 6'lı masaya katılmasına karşı mesafeli bir duruş sergilendi.

DEVA EV SAHİPLİĞİNDE SON KARAR VERİLECEK

Bu gelişmelerin ardından BTP'nin 6'lı masaya dahil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. BTP'nin kaderi yarın DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısında belli olacak. DEVA Partisi'nin de BTP'yi istemediği söylentileri var ancak BTP ile asıl sorun yaşayan parti olan Saadet'in bu tavrının ana nedeni ortaya çıktı.

BAŞ VE ERBAKAN KAVGASI NEDENİYLE SOĞUK BAKIYORLAR

Saadet Partisi'nin, zaten hali hazırda geçmişten bu yana mesafeli durduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya katılmasına Necmettin Erbakan ve Haydar Baş arasında yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak sıcak bakmadığı belirtildi.

İLK DENEMESİ ERBAKAN'LA OLDU

Haydar Baş'ın 1970'li yıllarda siyasette ilk denemesi Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi ile oldu. Ancak Baş'ın buradaki kariyeri fazla sürmedi. Erbakan, çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle Baş'ı partiden uzaklaştırdı. Baş'ın iddiasına göre kendisini rakip görmüştü, öyle ki Baş'ın yıldızı daha sonra ne Refah ile ne de AK Parti ve Saadet gibi partilerle bir daha barışmadı.