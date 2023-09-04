Hemşin'de Yapılan HES Projesi İçin Verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına Rağmen Çalışmalar Devam Ediyor

Rize İdare Mahkemesi'nin Hemşin I Regülatör ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesine verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen, bölgede inşaat çalışmaları sürüyor. Avukatlar, imar suçu işlendiğini ve Hemşin Belediyesi'nin bu suça müdahale etmediğini belirtiyor.

BERKAY VAROL - GÜRKAN DEMİRTAŞ

Rize İdare Mahkemesi'nin Hemşin I Regülatör ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesine, "yapı ruhsatının imar mevzuatına ve planlama tekniğine aykırı olduğu" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermesine karşın regülatör ve santral için bölgede inşaat çalışmaları sürüyor. Avukat Hülya Yıldırım, "İmar planı ve yapı ruhsatının yürütmesi durduruldu. Yürütmeyi durdurma kararı iptal kararıyla aynı sonucu doğurur. Buna rağmen santral halen çalışıyor. Açıkça imar suçu işleniyor. İşin daha vahimi, bu suç Hemşin'in merkezinde, Hemşin Belediyesi'nin gözü önünde işleniyor" dedi.

Hemşin ilçe merkezinde yapılmak istenen regülatör ve HES projesine karşı Rize İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Dava sonucunda mahkeme, projenin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak "telafisi güç zararlar doğabileceği" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"PARSELASYON PLANI YAPILMADAN HES PROJESİNE YAPI RUHSATI DÜZENLEMESİ, İMAR MEVZUATINA VE PLANLAMA TEKNİĞİNE AYKIRI"

Rize İdare Mahkemesi kararının gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Yapı ruhsatı verilen taşınmazın ifraz işleminin davaya konu imar planları henüz askıda iken yapıldığı, tevhit işleminin ise 30 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen yapı ruhsatından sonra yapıldığı, parselasyon planı yapılmadan davaya konu HES projesine yapı ruhsatı düzenlemesinin imar mevzuatına ve planlama tekniğine aykırı olduğu, meri uygulama imar planında türbin alanı planlanmış alanın güncel olarak 109 ada 24 nolu parsele denk geldiği ve bu parselin ruhsat tarihinden sonra 9 Ağustos 2022 tarihli tevhit işlemi ile oluşturulmuş bir parsel olduğu, dava konusu yapı ruhsatından önce meri uygulama imar planına uygun parselasyon planı düzenlenip onaylanmadığından yapı ruhsatının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olmadığı, davaya konu yapı ruhsatında 109 ada 21 nolu parselin büyüklüğünün 566,51 m2 olarak düzenlendiği, meri uygulama imar planında Türbin Alanı olarak planlanan alanın yaklaşık 1035 m2 olduğu, davaya konu yapı ruhsatının usulüne uygun düzenlenmediği, bu nedenlerle dava konusu yapı ruhsatının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır.

"BALIK GEÇİDİ İLE İSTİNAT DUVARI İMALATININ HENÜZ YAPILMADIĞI İÇİN TELAFİSİ GÜÇ ZARARLARIN DOĞACAĞI DA AÇIKTIR"

Davaya konu imar planı değişikliği ile önceden meydan, trafo alanı ve su yüzeyi planlanmış bölgenin, imar planı değişikliği ile regülatör, türbin alanı ve park olarak değiştirildiği, proje kapsamında santral binasının regülatör olarak kullanılan göletin hemen yanında inşa edildiği ve balık geçidi ile istinat duvarı imalatının henüz yapılmadığı, hidroloji ile doğrudan ilgili imar planı değişikliğinde DSİ Genel Müdürlüğünden imar planı değişikliğine ilişkin kurum görüşü alınmadığı ve bu durumun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26/3. maddesine ve planlama tekniğine aykırı olduğu, bu nedenlerle dava konusu planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır. Öte yandan, hukuka aykırılığı belirtilen gerekçeyle ortaya konulan dava konusu işlemin uygulanması halinde, yapımı planlanan regülatör ve HES kurulumu için yapılaşma işlemlerine devam edilecek olması nedeniyle telafisi güç zararların doğacağı da açıktır."

"PROJE MÜELLİFİ İLE FENNİ MESULÜN AYNI KİŞİ OLMASINI ENGELLEYEN YASAL BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Mahkeme, HES projesinde proje müellifi mühendis ile yapı denetçisinin aynı kişi olduğu ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu yönündeki itirazlara ilişkin ise "Proje müellifi ile fenni mesulün aynı kişi olmasını engelleyen yasal bir durumun söz konusu olmadığı" değerlendirmesini yaptı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA RAĞMEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hemşin'de yaşayan yurttaşlar, merkezdeki santral inşaatının mahkemenin verdiği karara rağmen yaklaşık 1 aydır sürdüğünü ifade etti. Farklı zamanlarda inşaatta devam eden çalışmaların görüntülerini çeken yurttaşlar, mahkeme kararının uygulanmadığına dikkat çekti.

"BU SUÇ HEMŞİN BELEDİYESİ'NİN GÖZÜ ÖNÜNDE İŞLENİYOR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan avukat Hülya Yıldırım, "İmar planı ve yapı ruhsatının yürütmesi durduruldu. Yürütmeyi durdurma kararı iptal kararıyla anı sonucu doğurur. Buna rağmen santral halen çalışıyor. Açıkça imar suçu işleniyor. İşin daha vahimi, bu suç Hemşin'in merkezinde, Hemşin Belediyesi'nin gözü önünde işleniyor. Bir an önce santrali mühürlemesi, bu suça dur demesi gereken belediye, bu imar suçuna müdahale etmeyerek ayrı bir suç işliyor" değerlendirmesini yaptı.