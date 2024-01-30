Hekimhan Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

MALATYA'nın Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, partisi CHP'den istifa etti.

CHP Hekimhan İlçe Başkanı Mustafa Mutlu ve bir grup partili ile basın toplantısı düzenleyen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP'den istifa ettiklerini duyurdu. Yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen Karadağ, 2019 seçimlerinde söz verdiği 34 projeden 30'unu gerçekleştirdiğini ifade etti. Kendisine daha önce başarılı olduğunun söylendiğini ancak aday gösterilmediğini belirten Karadağ, "Buraya atama ile gelmedim. Ön seçimle aday oldum ve Hekimhanlılar beni seçti. 34 proje ile geldim, bunlardan 30'unu gerçekleştirdim. İl kongresi olana kadar örnek belediye başkanı olduğumu söyleyenler, şimdi bizi yok sayıyor. Kongre sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıktığımız için bizimle oyun oynadılar. 'Diktatör var' dediler; halbuki diktatör içimizdeymiş. Bugün üzülerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.