"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri tartışma yaratan Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım

"HDP'ye bakanlık verilebilir" şeklindeki sözleri İYİ Parti ve CHP arasında tartışmalara neden olan Gürsel Tekin'den parti içinde yankı uyandıracak yeni değerlendirmeler geldi. Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yetkisi yok" sözleri nedeniyle kırgın olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında kullandığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri tartışmalara neden olmuştu. Bu sözlerin ardından Millet İttifakı'nda gerginlik çıkmış ve CHP'liler konuyu "Yetkisi yok" diyerek kapatmıştı.

"YETKİSİ YOK DİYORLAR, BÖYLE LAF OLUR MU"

Karar TV Youtube kanalında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu ifade eden Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun "Yetkisi yok" lafıyla ilgili "Böyle laflar olur mu. Kaldı ki benim bu konudaki hassasiyetimi en iyi bilen o" dedi.

"KIRGINLIK DUYUYORUM"

Sözlerine devam eden Tekin, "Genel başkanımızın etrafında Dersim meselesinde ben vardım. Benden mevsimlik bir şey bekleyemezsin. En iyi sen bilirsin sayın genel başkan. Onun için kırgınım yani" diye konuştu.

GÜRSEL TEKİN NE DEMİŞTİ?

Gürsel Tekin'e katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye sorulmuştu. Bu soruya karşılık olarak TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini belirten ve mevcut TBMM Başkanvekilinin HDP milletvekili olduğunu söyleyen Tekin, şöyle konuştu:

"HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir."

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEKİN'E YANIT

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Tekin'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Kendisi ne 6 liderden biri, ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6'lı masadır" ifadelerini kullanmıştı.