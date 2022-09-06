"HDP'ye bakanlık" polemiğinde tüm gözlerin çevrildiği Meral Akşener sessizliğini bozdu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir" yanıtını verdi. Bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği İYİ Parti lideri Meral Akşener, sessizliğini bozdu. Akşener, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, önceki gün bir televizyon programında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye sorusuna, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" yanıtını vermişti.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bu sözler siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konu hakkında "Hayır yok böyle bir şey. Burada önemli olan 6 liderin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız." dedi. İyi Parti'den de Tekin'e karşı art arda tepkiler yükseldi.

AKŞENER SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tüm sözlerin çevrildiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Akşener, Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda il il seçim hazırlıkları ve stratejileri değerlendirildi, bundan sonra atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

"HDP'NİN OLDUĞU MASADA BİZ OLMAYIZ"

Toplantıda Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceği yönündeki sözleri de gündeme geldi. Söz alan birçok il başkanı o sözleri eleştirdi, HDP'nin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti. İl başkanlarının konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı.