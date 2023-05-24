HDP ve Yeşil Sol Parti'den yeni açıklama: Seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etmesinin ardından son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanan Yeşil Sol Parti ve HDP'den yazılı açıklama geldi. Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun imzladığı protokolün 4. maddesindeki kayyum uygulamasının devamına karşı çıkılan açıklamada, "Seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız" denildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Özdağ ve Kılıçdaroğlu, arasında 7 maddelik bir de protokol imzalandı. Protokolün 4. maddesinde kayyum uygulamasının devam edilmesine yönelik kararın yer alması dikkat çekti.

HDP VE YEŞİL SOL PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Bu gelişme üzerine ilk turda Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP ve Yeşil Sol Parti, son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir. Buna göre;

"1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.

2- Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur.

"OYNANAN OYUNLARIN VE KURULAN TUZAKLARIN FARKINDAYIZ"

3- Demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak ve bu konuda ilkesiz duruşlara taviz vermemek hepimizin görevidir. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz.

4- Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız."

İşte o açıklama:

CHP İLE ZAFER PARTİSİ ARASINDAKİ PROTOKOL

CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolün 7 temel ilkesi şöyle:

Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır. 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır. Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.