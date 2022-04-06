HDP'li Paylan: 'Türkiye hiperenflasyona doğru gidiyor'

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye'nin hiperenflasyona doğru gittiğini ileri sürdü.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin büyüme rakamlarına ilişkin açıklamalarını anımsatarak, "Yurttaşlarımız mutfak nevalesini karşılayamıyor, emekliler ay sonunu getiremiyor. Yurttaşlarımız borç, harç içinde. Ayda 2-3 kere et alabilen yurttaşlarımız kasabın önünden geçemiyor. Sayın Nebati siz kimi büyüttünüz? Sayın Nebati, bankaların karlarını büyüttü." diye konuştu.

Enflasyon rakamlarına değinen Paylan, "(Faiz sebep enflasyon sonuç) politikası sürdüğü sürece enflasyon düşmeyecektir tam tersine yükselecektir. Türkiye hiperenflasyona doğru gidiyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hep iş insanlarıyla iftar yaptığını savunan Paylan, şunları kaydetti:

"Lüks iftarlara katılıyor. Ben kendisine yüzü varsa bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer yüzü kaldıysa gelsin esnafla, emekliyle, işçiyle, gençlerle iftar yapsın, onların dertlerini dinlesin. Sen patronlarla iftar yapıp, 'işler, piyasa çok iyi' diyebiliyorsun. Niye? Patronların keyfi yerinde, karlarına kar katıyorlar ama yurttaşlarımızın alım gücü bitmiş durumda."