HDP'li Gergerlioğlu: '500 liralık da 1000 liralık da banknot bassanız kötü ekonomik politikalarınızı gideremezsiniz'

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "500 liralık da banknot bassanız 1000 liralık da banknot bassanız bu kötü ekonomik politikalarınızı gideremezsiniz." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun insan hakları ihlallerini etkin, adil bir şekilde araştırmadığını öne sürdü.

Hafta sonu Şanlıurfa'da yaptıkları temaslar kapsamında her kesimden vatandaşla konuştuklarını ve sorunlarını dinlediklerini belirten Gergerlioğlu, Şanlıurfa'da vatandaşların ve esnafın yaşadığı sorunları anlattı.

Bir göç politikası oluşturulması gerektiğini ifade eden Gergerlioğlu, "Günlük bir politikayla iktidar yerine göre bu Suriyelileri şantaj malzemesi olarak, 'Pazarkule'den salarım bak onları.' diyerek batı ülkelerinin gözünü korkutan bir araç olarak görüyor. Kimi zaman da 'Muhacir kardeşlerimizdir.' diyor. Bu politikalardan vazgeçerek kalıcı bir göç politikasının oluşturulması, göç bakanlığının açılması lazım." diye konuştu.

Ekonomik gelişmelere ve yaşanan sorunlara değinen Gergerlioğlu, "Bütün bunları gidermek için iktidar 500 liralık banknot basımı hazırlığına girişmiş. 500 liralık da banknot bassanız 1000 liralık da banknot bassanız bu kötü ekonomik politikalarınızı gideremezsiniz. 500 liralık banknot basalım diyorsanız illa oraya benim önerim Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yapıştırmanız. Çünkü bu ekonominin kitabını yazan birisi olarak 500 liralık banknotta da fotoğrafı bulunması gereken en birinci kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır.' dedi.