HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan PKK sorusuna yanıt: Açık söyleyeyim, herhangi bir bağımız yok

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı canlı yayında PKK terör örgütüyle hiçbir bağlarının olmadığını söyledi. Sancar, "HDP gerçekten barış için güvence olan bir partidir. Bu kadar açık söyleyeyim, bizim PKK ile herhangi bir bağımız yok, bu kadar açık." ifadelerini kullandı.h

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.HDP'nin demokratik siyaset yaptığını söyleyen Sancar, PKK terör örgütüyle hiçbir bağının olmadığını belirtti.

"PKK İLE HERHANGİ BİR BAĞIMIZ YOK, BU KADAR AÇIK"

Sancar, "Bizim PKK ile hiçbir ilişkimiz yok. Biz demokratik siyaset yapıyoruz. Askeri vesayet diye bir şey yok. Bizim parti meclisimiz 100 kişiden oluşuyor, her toplantımız 8 saat sürüyor. Burada yapılan tartışmalarla üretiliyor politikalar. Aslında bunun karşılığı kalmadı. İktidar istediği zaman kullanıyor, istemediği zaman askıya alıyor. HDP gerçekten barış için güvence olan bir partidir. Bu kadar açık söyleyeyim, bizim PKK ile herhangi bir bağımız yok, bu kadar açık." ifadelerini kullandı.

"İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ"

Sancar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İktidarı değiştirmek için elimizden geleni yaparız. Bu konu 6'lı Masa'ya kayıtsız şartsız şekilde destek vermek anlamına gelmez. Bunun yollarını hakikatler üzerinden, hakiki politikalarla açmak için uğraşıyoruz.

"GELİN SEÇİMLERDEN ÖNCE GÖRÜŞELİM DERLERSE HAYIR DEMEYİZ"

Açık müzakere, doğrudan diyalog ve uygun formüller bulmak. Biz adayımızı çıkaracağız, onlar da adayını çıkaracak. Gelin seçimlerden önce görüşelim derlerse hayır demeyiz, mutabakata varırsak bir formül ya da formüller bulunur. Bu HDP zaten adayını çekecek, manevra yapacak diye anlaşılmasın. Hakikatler üzerinden hakiki politika yapmaya çalışıyoruz.