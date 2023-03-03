Akşener'in çıkışı sonrası gözler HDP'ye çevrilmişti! İlk değerlendirme geldi: Kendine yakışanı yaptı
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Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili "Meral Akşener hiçbir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı. Akşener, ''Ancak görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi.'' diye konuştu.
Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz" dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor" diye seslendi.
Akşener'in gündeme bomba gibi düşen bu sözlerine bir yorum da Halkların Demokratik Partisi'nden geldi. Diyarbakır milletvekili Sibel Yiğitalp, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Meral Akşener hiçbir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından HDP yarın MYK'yı olağanüstü şekilde toplama kararı aldı.