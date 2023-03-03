Akşener'in çıkışı sonrası gözler HDP'ye çevrilmişti! İlk değerlendirme geldi: Kendine yakışanı yaptı

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili "Meral Akşener hiçbir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı. Akşener, ''Ancak görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi.'' diye konuştu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI YAPTI

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz" dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor" diye seslendi.

HDP'DEN İLK YORUM: KENDİNE YAKIŞANI YAPTI

Akşener'in gündeme bomba gibi düşen bu sözlerine bir yorum da Halkların Demokratik Partisi'nden geldi. Diyarbakır milletvekili Sibel Yiğitalp, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Meral Akşener hiçbir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.

HDP, MYK'YI OLAĞANÜSTÜ TOPLUYOR

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından HDP yarın MYK'yı olağanüstü şekilde toplama kararı aldı.